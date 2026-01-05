Delhi News: दिल्ली में खौफनाक हमला! घर के अंदर परिवार पर टूट पड़े दबंग, बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा

Delhi News: लक्ष्मी नगर से हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर चार लोग एक घर के बेसमेंट में घुस गए और पूरे परिवार पर बेरहमी से हमला किया। यह घटना 2 जनवरी को हुई थी और CCTV फुटेज में कैद हो गई है, जो अब दिल्ली पुलिस के पास है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित राजेश गर्ग को बेरहमी से पीटा गया, उनकी पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, और उनके बेटे के कपड़े उतारकर सड़क पर पीटा गया, जो सार्वजनिक रूप से अपमान का एक भयानक काम था।

गर्ग अपनी पत्नी के साथ अपने घर के बेसमेंट में एक जिम चलाते हैं। उन्होंने जिम के केयरटेकर सतीश यादव पर भरोसा तोड़ने और अवैध रूप से बिजनेस पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। गर्ग ने दावा किया कि जब वह और उनकी पत्नी पानी लीक होने की समस्या देखने बेसमेंट गए, तो यादव कई लोगों के साथ आया और उन पर हिंसक हमला कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CCTV फुटेज में हमलावर परिवार के साथ बदसलूकी करते, बेटे को बाहर खींचते और जबरदस्ती कपड़े उतारकर उसे पीटते हुए दिख रहे हैं, जबकि पति-पत्नी मदद के लिए गुहार लगा रहे थे।

पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच चल रही है, और हमले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए फुटेज की जांच की जा रही है। इस घटना से लोगों में गुस्सा है, और राष्ट्रीय राजधानी के रिहायशी इलाकों में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था की कमी और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

