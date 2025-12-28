Delhi Pollution Update : प्रदूषण की मार से बेहाल दिल्ली-एनसीआर

खतरनाक स्तर पर बना हुआ है एक्यूआई, लोग स्वच्छ हवा के लिए तरस रहे

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रदूषण की मार से बेहाल हैं। पिछले दो माह से प्रदूषण के स्तर में आई तेजी अभी भी बनी हुई है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा और एक्यूआई खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।

ठंड और कोहरे के चलते प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इससे दिल्ली-एनसीआर में सांस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और लोग खांसी व जुकाम से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले तीन दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि एक जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है जिससे लोगों को प्रदूषण से बने हालात से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है।

इतना रहा दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता फिर बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में चली गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नोएडा और गाजियाबाद में एक्यूआई क्रमश: 409 व 404 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, दिल्ली का एक्यूआई 385 और ग्रेटर नोएडा का 395 दर्ज किया गया। दिल्ली-एनसीआर में हवा में मौजूद प्रदूषकों में पीएम 2.5 की प्रमुखता रही। गाजियाबाद व मेरठ में पीएम 10 की भी मौजूदगी पाई गई।

प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोग भी जिम्मेदार

दिल्ली में लगातार गंभीर होते वायु प्रदूषण के आंकड़ों के लिए बाहरी नहीं बल्कि दिल्ली के लोग ही जिम्मेदार हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। कारण है लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही। दिल्ली में ग्रैप चार लागू है लेकिन लोग इसके नियम तोड़ रहे हैं। जगह-जगह लोग कूड़े में आग लगा रहे हैं। कोयला और लकड़ी जला रहे हैं वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। हर रोज प्रदूषण विभाग को हजारों ऐसी कॉल आ रही हैं जिसमें लोग सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ें में आग लगी होने की जानकारी होती है। यही कारण है कि दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे खुद दिल्लीवासियों की रोजमर्रा की कुछ आदतें भी बड़ी वजह हैं।

