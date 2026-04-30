Delhi Mumbai Expressway Car Fire: रफ्तार में दौड़ती कार बनी मौत का जाल! एक्सप्रेसवे पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Delhi Mumbai Expressway Car Fire: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दुखद हादसे में, राजस्थान के अलवर जिले में देर रात हुई एक भयानक घटना में पांच लोगों की जान चली गई।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, यह हादसा लक्ष्मणगढ़ इलाके के पास हुआ, जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई और कुछ ही पलों में वह एक जानलेवा आग का गोला बन गई।

पीड़ित वैष्णो देवी से लौट रहे थे

माना जा रहा है कि पीड़ित श्योपुर के रहने वाले थे और वे वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा से लौट रहे थे। गाड़ी के चलते समय ही अचानक आग लग गई। ड्राइवर बाल-बाल बच निकला। पांच यात्री अंदर ही फंस गए और जिंदा जल गए। अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

आग ने कार को मौत का जाल बना दिया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेज़ी से फैली कि यात्रियों को बाहर निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मदद पहुंचने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।

जांच जारी है

स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके: आग लगने का सही कारण क्या था। क्या कोई यांत्रिक खराबी या ईंधन से जुड़ी समस्या थी। क्या घटना के दौरान सुरक्षा उपाय काम नहीं कर पाए।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग