Delhi Metro Viral Video: सीट को लेकर दो महिलाओं में हुई कुश्ती जैसी जंग, एक-दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे

Delhi Metro Viral Video: मेट्रो में सीट को लेकर दो महिलाओं में हुई कुश्ती जैसी जंग, हाथापाई, एक-दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे

Vir Singh
  • पहले भी मेट्रो में गाली-गलौज और मारपीट के वीडियो कई बार हो चुके हैं वायरल

Viral Video, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो, एक नए वीडियो के कारण एक बार फिर राजधानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस सेवा में अक्सर होने वाले झगड़ों और विवादों के सुर्खियों में है। दरअसल, दो महिलाओं में सीट को लेकर झगड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक-दूसरे के बाल खींच दिए और नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच कुश्ती हो रही है।

वीडियो बड़खल मोड़ स्टेशन के पास वायलेट लाइन का 

घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। ताजा वायरल क्लिप में दो महिलाएं मेट्रो के एक कोच के अंदर जमकर मारपीट करती नजर आ रही हैं। इससे मेट्रो का आम सफर किसी कुश्ती के मैच जैसा नजारा बन गया। कथित तौर पर यह वीडियो बड़खल मोड़ स्टेशन के पास वायलेट लाइन पर रिकॉर्ड किया गया है।

डब्ल्यूडब्ल्यूई-स्टाइल वाले मुकाबले से की तुलना

दोनों को अलग करने की कोशिश करती एक साथी महिला यात्री।

23 सेकंड के वायरल वीडियो में महिलाएं एक-दूसरे पर इतनी आक्रामकता से हमला करती दिख रही हैं कि आनलाइन दर्शकों ने इसकी तुलना डब्ल्यूडब्ल्यूई-स्टाइल (WWE-Style) वाले मुकाबले से की है। वे एक-दूसरे के बाल खींचती, एक-दूसरे को थप्पड़ मारती और धक्का-मुक्की करती दिख ही हैं। एक समय पर, एक महिला दूसरी को जबरदस्ती सीट पर धकेल देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और लगातार वार करती रहती है।

मेट्रो डोर ओपन होने व लोगों के आने-जाने के बावजूद हाथापाई जारी

मेट्रो के दरवाजे खुलने और यात्रियों के कोच में आने-जाने के बावजूद भी हाथापाई जारी रहती है। दर्शकों को हैरान करने वाली बात यह है कि कोच में कई सीटें खाली दिखाई देती हैं, फिर भी झगड़ा बदस्तूर जारी है। एक साथी महिला यात्री दोनों को अलग करने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन झगड़ रही महिलाएं इतनी आक्रामक हैं कि उसकी कोशिशें ज्यादातर बेकार जाती हैं। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो में हुई मारपीट ने ऑनलाइन सुर्खियाँ बटोरी हों। हाल के वर्षों में, गाली-गलौज और मारपीट के वीडियो बार-बार वायरल हुए हैं।

