Delhi Metro Viral Video: मेट्रो बनी डांस फ्लोर! देसी अंदाज़ में झूमती लड़की का वीडियो हुआ वायरल

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो का एक नया वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, और इस बार यह सब कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और देसी स्वैग के बारे में है। चलती मेट्रो कोच के अंदर एक महिला के एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस ने ऑनलाइन बहुत ध्यान खींचा है और नेटिज़न्स के बीच गरमागरम बहस छेड़ दी है।

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर मोनिका भैंगर

View this post on Instagram A post shared by Monika Bhainger (@monikabhainger)

(@monikabhainger) ने शेयर किया है। क्लिप में, मोनिका को काले और लाल रंग का सलवार सूट पहने, दिल्ली मेट्रो कोच के अंदर हाई-एनर्जी देसी डांस मूव्स करते हुए देखा जा सकता है। बैलेंस के लिए पोल पकड़कर, वह पूरे जोश के साथ डांस करती है, जबकि साथी यात्री देखते हैं – कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ इस पल को अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हैं।

जिस चीज ने सच में आग में घी डालने का काम किया है, वह है बोल्ड कैप्शन। मोनिका ने लिखा, “नफरत करने वालों के लिए एक और वीडियो – भौंकते रहो,” साफ तौर पर उन ट्रोल्स पर तंज कसते हुए जो अक्सर पब्लिक जगहों पर खुलकर नाचने के लिए महिलाओं को टारगेट करते हैं।

मोनिका भैंगर का डांस और ट्रोल्स को उनका करारा जवाब

मोनिका भैंगर वायरल फेम के लिए कोई नई नहीं हैं। दिल्ली मेट्रो में रेगुलर आने-जाने वाली मोनिका अक्सर डांस रील शेयर करती हैं जो ऑनलाइन तेज़ी से पॉपुलर हो जाती हैं। इस वीडियो में भी, वह देसी बीट्स पर बिना किसी डर के डांस करती हैं, अपने आस-पास की भीड़ से बेफिक्र, जैसे मेट्रो कोच उनका प्राइवेट डांस फ्लोर हो।

जहां कुछ पैसेंजर उत्सुकता से देखते हैं, वहीं मोनिका आखिर तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती हैं। उनका कैप्शन सोशल मीडिया ट्रोल्स को जवाब देता है जो अक्सर एन्जॉय कर रही महिलाओं पर गलत या जजमेंटल कमेंट्स करते हैं। यह वीडियो कॉन्फिडेंस, आज़ादी और नेगेटिविटी को नज़रअंदाज़ करने के बारे में एक मज़बूत मैसेज देता है, जिससे कई प्लेटफॉर्म पर कई दर्शक इंस्पायर हो रहे हैं।

सोशल मीडिया रिएक्ट

रील को पहले ही लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं, और इंस्टाग्राम पर हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। रिएक्शन मिले-जुले लेकिन ज़बरदस्त हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “उसने बिल्कुल कमाल कर दिया!” जबकि दूसरे ने लिखा, “ट्रोल्स भौंक सकते हैं, लड़कियां डांस करती रहेंगी।”

कुछ यूज़र्स ने कहा कि वीडियो ने उनका दिन बना दिया, जबकि दूसरों ने इसे असली आज़ादी और खुद को एक्सप्रेस करने का सेलिब्रेशन कहा। कुछ लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर डांस करने पर भी सवाल उठाए, जिससे ऑनलाइन इस पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई। राय चाहे जो भी हो, वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स के दिलों को ज़रूर छू लिया है।

इस वायरल मोमेंट के साथ, मोनिका भैंगर को कई लोग नई ‘मेट्रो डांस क्वीन’ कह रहे हैं, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि इंटरनेट पर बोल्ड मूव्स और कॉन्फिडेंस कभी नज़रअंदाज़ नहीं होते।