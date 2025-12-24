Cabinet Meeting: दिल्ली मेट्रो फेज 5ए के विस्तार को मिली मंजूरी

Cabinet Meeting: दिल्ली मेट्रो फेज 5 के विस्तार को मिली मंजूरी

12015 करोड़ रुपए की आएगी लागत
Cabinet Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। वहीं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में जरूरी होते हैं।

बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा था कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो के विस्तार के दिल्ली मेट्रो के फेज 5ए को सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए 12015 करोड़ की लागत आएगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 5अ में 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 16 किमी की नई लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो का रूट 400 किमी के पार हो जाएगा। फेज-5ए का निर्माण 3 साल में पूरा होगा। ज्यादातर काम अंडरग्राउंड होगा।

दिल्ली मेट्रो में रोजाना 65 लाख लोग करते है सफर

वैष्णव ने बताया कि निर्माण में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, जिससे ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 65 लाख लोग सफर करते हैं। पीक दिनों में यह संख्या 80 लाख तक पहुंच जाती है।

किन मार्गों का विस्तार किया जाएगा?

दिल्ली मेट्रो का विस्तार तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक, रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक और एयरोसिटी से टर्मिनल 1 तक किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए परियोजना के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए गए हैं।

  • आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी)
  • एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी)
  • तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)

