Delhi MCD By Polls Result: 9 सीटों में से पांच पर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की जीत

By
Vir Singh
-
0
41
Delhi MCD By Polls Result
Delhi MCD By Polls Result: चांदनी चौक और शालीमार बाग जीती बीजेपी, संगम बिहार में कांग्रेस विजयी
  • चांदनी चौक और शालीमार बाग में बीजेपी विजयी, संगम बिहार में कांग्रेस जीती

Delhi By Elections Today Results, आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में हाल ही में हुए मतदान की आज गिनती चल रही है और अब तक के परिणामों के अनुसार कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस तो किसी सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) ने जीत दर्ज की है। पिछले सप्ताह रविवार को वोटिंग हुई थी जिसमें अलग-अलग पार्टियों के 51 उम्मीदवार मैदान में हैं।

51 उम्मीदवारों में 25 पुरुष और 26 महिलाएं

जिन 12 वार्डों में मतदान हुआ है उनमें शालीमार बाग-बी, चांदनी चौक, संगम विहार-ए, नारायणा, द्वारका-बी, ढिचाउ कलां, मुंडका, विनोद नगर, चांदनी महल, अशोक विहार,दक्षिणपुरी और ग्रेटर कैलाश शामिल हैं। 51 उम्मीदवारों में 25 पुरुष और 26 महिलाएं हैं। इस बीच सामने आए नतीजों के अनुसार चांदनी चौक और शालीमार बाग-ई से बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं।

भाजपा की बढ़ी ताकत

सूत्रों के अनुसार अब तक कुल 9 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ‘आप’ ने दो और कांग्रेस को एक सीट मिली है। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अब तक के परिणाम के अनुसार दिल्ली विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की इन चुनावों में भी ताकत बढ़ी है।

पिछले चुनावों में भाजपा ने 12 से 9 सीटें जीती थीं

शालीमार बाग-बी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन जीती हैं। यह सीट पहले दिल्ली की वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता के पास थी। अन्य तीन सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को तीन सीटों का नुकसान होता दिखा है। पिछले इलेक्शन में उक्त 12 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटें जीती थी और आप को तीन सीटें मिली थीं।

