Delhi Massive Fire: दिल्ली के बीडी मार्ग पर स्थित सांसदों के फ्लैट में लगी आग

आग लगने के कारणों का अभी नहीं चल पाया पता

संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर है इलाका

Delhi Breaking News, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली में सांसदों को आवंटित फ्लैटों में आग लग गई। तस्वीरों में बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट से धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। दमकल की छह गाड़ियां (six fire tenders) मौके पर पहुँच गई हैं। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि अपार्टमेंट में कई सांसदों के फ्लैट हैं। आग जहां लगी वह इलाका संसद भवन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। सुरक्षा एजेंसियां ​​फिलहाल अलर्ट पर हैं। पुलिस ने आस-पास के यातायात को अस्थायी रूप से डायवर्ट कर दिया है।

स्थानीय लोगों में दहशत

दिल्ली दमकल विभाग (Delhi Fire Department) के अधिकारियों अनुसार उन्हें लगभग 1 बजकर 20 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली।इसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने का काम शुरू किया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। अभी तक किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े।

अपार्टमेंट परिसर में मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगते ही अपार्टमेंट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहां रहने वाले कई लोगों ने तुरंत अपना सामान बाहर निकाल लिया, जबकि पुलिस और दमकलकर्मियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। घटनास्थल की तस्वीरों में इमारत से धुआं उठता दिख रहा है और बाहर भूतल पर भीड़ जमा हो गई है।

इमारत में कोई व्यक्ति नहीं, न किसी को अस्पताल ले जाया गया

दिल्ली पुलिस ने बाद में बताया कि आग लगने के बाद इमारत में कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं है और न ही किसी को अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है और दमकल विभाग घटना के संबंध में आगे की जांच कर रहा है। सांसदों के लिए इन बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया था। इससे पहले 80 साल से भी ज़्यादा पुराने आठ बंगलों का पुनर्विकास करके 76 फ्लैट बनाए गए थे।

यह भी पढ़ें: East Delhi Fire News: विवेक विहार के बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 बच्चों की मौत