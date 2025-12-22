Delhi Pollution Update : ठंड, कोहरे और प्रदूषण से दिल्ली हाल-बेहाल

राजधानी दिल्ली में जनजीवन अस्त-व्यस्त, घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग वर्तमान में ठंड, कोहरा और वायु प्रदूषण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां ठंड के चलते तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है तो वहीं कोहरा और स्मॉग का मिश्रण सड़क और रेल यातायात को बाधित कर रहा है। वाहन सड़कों पर रेंगते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस सबसे बड़ी समस्या यानि हवा में प्रदूषण की मात्रा लगातार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में घेर रही है।

नतीजा यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। दिल्ली में सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 386 दर्ज किया गया था। दोपहर बाद इसमें कुछ सुधार हुआ और शाम 4:00 बजे यह 377 पर आ गया। एनसीआर के शहरों में भी हालात बेहतर नहीं रहे। दोपहर में हल्की धूप को छोड़ दें तो घने कोहरे और जहरीली धुंध की मोटी परत छाई रही। गाजियाबाद में एक्यूआई 364 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में 327, ग्रेटर नोएडा में 329 और गुरुग्राम में 328 रहा। 300 से ऊपर एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में आता है।

70 ट्रेन लेट, 107 उड़ाने रद

घने कोहरे के चलते पालम क्षेत्र में दोपहर 12 बजे भी दृश्यता 300 मीटर रही। वहीं, सफदरजंग में दृश्यता 200 मीटर रही। 107 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। 450 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। इनमें आने और जाने वाली दोनों ही उड़ानें शामिल थीं। कुछ उड़ानों को जयपुर, लखनऊ व अहमदाबाद की तरफ मोड़ना पड़ा

दिल्ली आने वाली 70 से अधिक ट्रेनें भी तय समय से दो घंटे की देरी से पहुंचीं

लोग तोड़ ग्रेप-4 के नियम

दिल्ली में सर्दी पड़ रही है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रेप-चार लागू है। लोगों का ठीक तरह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लकड़ी व कोयले से आग जलाने पर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ प्रतिबंध है तो दूसरी तरफ ठंड। लोग ग्रेप के प्रतिबंध का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। दिन व रात में जगह-जगह लोग सड़क से लेकर गली मोहल्ले में लकड़ी व कोयले से अलाव जलाते हुए दिख जाएंगे। पिछले दो वर्षों से जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है लोग सर्दियों में अलाव की जगह हीटर जलाएं। ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। लेकिन लोग प्रशासन की इस कोशिश की फेल करने में जुटे हुए हैं। जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

