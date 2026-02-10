Delhi Breaking News : दिल्ली सरकार ने केंद्र और एलजी पर दर्ज मामले लिए वापस

आम आदमी पार्टी के समय में दर्ज किए गए थे कई मामले, दिल्ली सरकार की दलील, सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : चुनाव के समय किए गए एक और वादे को पूरा करते हुए दिल्ली की भाजपा सरकार ने सरकारी अधिकारियों, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ दर्ज कराए मामले वापस लेने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे यह दलील दी है कि यह सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। ज्ञात रहे कि दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने फरवरी, 2025 में विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

इन मामलों को जारी रखना कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली में सत्ताधारी भाजपा के लिए केंद्र में अपनी ही सरकार और उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के खिलाफ मामले चलाना मुश्किल होता। इसके अलावा, एक अधिकारी ने बताया कि इन मामलों को जारी रखने से सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती और कोई लाभ भी नहीं मिलता।

मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी अनुमति

ये मामले प्रमुख प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों से संबंधित थे, जो पूर्व आम आदमी पार्टी प्रशासन और केंद्र सरकार, उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के बीच विवाद का मुख्य कारण थे। मई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के विरुद्ध दायर सात मामले वापस लेने की अनुमति दी थी। उसी महीने, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को उपराज्यपाल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन और 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए वकीलों की नियुक्ति की थी।

ये भी पढ़ें : Budget Session 2026 Live : सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े