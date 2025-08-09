Delhi Crime: करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी व दो बेटियों की हत्या

Triple Murder Delhi, (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में भाई-बहन के बीच प्रेम के पर्व रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व दो बोटियों की हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर (Karawal Nagar) की है और रक्षाबंधन पर हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

बेटियों में एक की उम्र 5 और एक की 7 वर्ष

वारदात की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की मौके पर पहुंची और शवों शवों को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रदीप है और जिन अपने दो बेटियों की उसने हत्या की है वह एक 7 वर्ष और एक 5 वर्ष की थी। पत्नी का नाम जयश्री है।

पत्नी जयश्री से अक्सर होता था झगड़ा

पुलिस की क्राइम व फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हैं और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रदीप का पत्नी जयश्री (Jayshree) से अक्सर झगड़ा होता था और शायद इसी के कारण उसने वारदात को अंजाम दिया है।

