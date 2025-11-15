Delhi Blast Update, (आज समाज), दिल्ली : दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमे एक एफआईआर धोखाधड़ी और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत की गई। बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के कार्यालय पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ दस्तावेज मांगे हैं।

दो डॉक्टरों सहित तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया

वहीं एफआईआर के अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों सहित तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों डॉक्टर, जिस कार में विस्फोट हुआ उस कार को चलाने वाले डॉ. उमर नबी के करीबी थे। ये गिरफ्तारियाँ शुक्रवार रात हरियाणा के धौज, नूंह और आसपास के क्षेत्रों में की गई छापेमारियों के दौरान हुई हैं।

रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा

उल्लेखनीय है कि राजधानी के सभी मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों, बाजारों और मेट्रो कॉरिडोर को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं कंट्रोल रूम को विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

सोशल मीडिया पर भी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर

कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए है। अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

