Delhi Car Bomb Blast : दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रेवाड़ी पुलिस जिले भर में हाई अलर्ट पर

Following the blast in Delhi, Rewari police are on high alert throughout the district for security reasons.
दिल्ली बम धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर स्निफर डॉग के साथ काम्बिंग सर्च अभियान चलाती पुलिस टीम।
  • इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल-धर्मशाला की बड़े स्तर पर की जा रही चेकिंग

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद रेवाड़ी पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और सनिफर डॉग के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार सुरक्षा की दृष्टि से जिले में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें चौक, चौराहों सहित विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही है। इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग,पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल-धर्मशाला की चेकिंग की जा रही है।

जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित अलग-अलग जगह नाके स्थापित किये गए है

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित अलग-अलग जगह नाके स्थापित किये गए है। कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और आनें जानें वालें संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चेक किया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वो पर निगरानी रखनें हेतु भीड-भाड इलाकों में गस्त पडताल करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया कि अगर कोई सदिंग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके साथ ही सभी थाना व क्राईम युनिट द्वारा भी इलाको में स्थित होटल, धर्मशालाओ व बाजारों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चैक किया जा रहा है। पुलिस की टीमों द्वारा स्निफर डॉग के साथ काम्बिंग सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है।

एसपी का संदेश : आपकी सतर्कता-हमारी ताकत

एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि आपकी एक सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल व ढाबा, धर्मशाला, गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन-चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दे।

इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे न छुए क्योंकि इसमें कोई बम या विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। ऐसी लावारिस वस्तुओं के बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करें। ताकि समय रहते अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। यदि आपके आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर इसकी सूचना दें।

