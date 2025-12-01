Delhi Blast Case: NIA का बड़ा एक्शन, कश्मीर से यूपी तक ताबड़तोड़ छापेमारी

Delhi Blast Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कार ब्लास्ट केस में अपनी जांच तेज कर दी है, और जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में मिलकर छापेमारी की। सोमवार को, NIA की टीमों ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए जानलेवा कार धमाके से जुड़े एक संदिग्ध ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में आठ जगहों पर छापेमारी की।

सर्च ऑपरेशन उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया गया

जांच का दायरा जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़ाते हुए, NIA ने लखनऊ और दूसरे जिलों समेत उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाए। ये तलाशी 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई दूसरे घायल हो गए थे।

मास्टरमाइंड की तलाश तेज

छापेमारी के दौरान, NIA की टीमों ने शोपियां में मौलवी इरफान अहमद वागे के घर की तलाशी ली। वागे ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर मॉड्यूल का एक मुख्य व्यक्ति और कथित मास्टरमाइंड बनकर उभरा है, जिस पर रेडिकलाइज़ेशन और रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का आरोप है। पिछले महीने एजेंसी द्वारा कार ब्लास्ट केस की जांच फॉर्मली अपने हाथ में लेने के बाद उसे NIA कस्टडी में लिया गया था।

पुलवामा और कुलगाम में कई जगहों पर रेड

शोपियां के अलावा, एजेंसी ने पुलवामा ज़िले के कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और साम्बोरा इलाकों में भी सर्च की। अधिकारियों ने कहा कि ये लोकेशन उन लोगों से जुड़ी थीं जिन पर दिल्ली कार ब्लास्ट केस और जांच के दायरे में आए बड़े टेरर नेटवर्क से कनेक्शन होने का शक है।

UP में अरेस्ट हुए डॉक्टर भी जांच के घेरे में

NIA ने डॉ. अदील अहमद राथर के घर की भी तलाशी ली, जिन्हें नवंबर के पहले हफ़्ते में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अरेस्ट किया गया था। जांच करने वालों का मानना ​​है कि टेरर मॉड्यूल के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पता लगाने में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। ‘

व्हाइट-कॉलर’ टेररिज्म का बढ़ता खतरा

अधिकारियों के मुताबिक, ‘व्हाइट-कॉलर’ टेरर मॉड्यूल पुराने टेरर संगठनों से अलग होते हैं क्योंकि वे फंड जुटाने और ऑपरेशन चलाने के लिए पुराने तरीकों के बजाय फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे व्हाइट-कॉलर क्राइम पर निर्भर रहते हैं। ऐसे नेटवर्क का पता लगाना और उन्हें खत्म करना खास तौर पर मुश्किल माना जाता है क्योंकि वे बहुत सोफिस्टिकेटेड और सीक्रेट होते हैं। NIA ने कहा कि छापेमारी का मकसद मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना, उसके फंडिंग चैनल का पता लगाना और दिल्ली कार ब्लास्ट की प्लानिंग और उसे अंजाम देने में शामिल सभी लोगों की पहचान करना है।