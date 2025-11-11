Delhi Car Blast: धमाके ने हिला दिया देश, रवीना से सोनू सूद तक सितारों ने जताई गहरी चिंता

By
Mohit Saini
-
0
72
Delhi Car Blast: धमाके ने हिला दिया देश, रवीना से सोनू सूद तक सितारों ने जताई गहरी चिंता
Delhi Car Blast: धमाके ने हिला दिया देश, रवीना से सोनू सूद तक सितारों ने जताई गहरी चिंता

Delhi Car Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक विनाशकारी कार विस्फोट से पूरा देश सदमे में है, जिसमें लगभग 12 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कई जाँच एजेंसियाँ इस घटना की जाँच कर रही हैं। बॉलीवुड हस्तियों ने भी दुख और चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा:
“दिल्ली विस्फोट से प्रभावित सभी पीड़ितों और परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्यार और प्रार्थनाएँ भेज रहा हूँ। कृपया सुरक्षित और सतर्क रहें।”

करण जौहर

फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा: “लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। आइए पीड़ितों का समर्थन करें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और शांति के लिए खड़े हों।”

रवीना टंडन

अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपना दुःख साझा करते हुए लिखा: “दिल्ली विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति संवेदना। यह वाकई भयावह खबर है।”

रिद्धिमा कपूर साहनी

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी, जो दिल्ली में रहती हैं, ने गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा:
“मेरी प्रार्थनाएँ उन सभी लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए और घायलों के लिए। लाल किला विस्फोट से बहुत दुःख हुआ है। ईश्वर करे कि दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा मिले। प्रार्थनाएँ और भी प्रार्थनाएँ।”

सोनू सूद

अपने मानवीय कार्यों के लिए जाने जाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने विस्फोट की निंदा की और लिखा: “लाल किले के पास हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएँ। आइए पीड़ितों का समर्थन करें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और शांति बनाए रखें।”

थलपति विजय

दक्षिण सुपरस्टार थलपति विजय ने ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया: “लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट से बहुत दुखी हूँ। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।”

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान