IPL 2026 DC Vs RR : दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात

IPL 2026 DC Vs RR(आज समाज नेटवर्क) : आज जयपुर में खेले इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर अपनी लगातार तीन मैचों की हार का सिलसिला तोड़ दिया।

ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल (40 गेंदों में 75 रन) और पथुम निसांका (33 गेंदों में 62 रन) ने 110 रनों की साझेदारी करके 226 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने की नींव रखी। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स (18*) और आशुतोष शर्मा (25*) ने बाकी का काम पूरा किया और पांच गेंदें शेष रहते टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले, कप्तान रियान पराग ने 50 गेंदों में शानदार 90 रन बनाकर अपनी फॉर्म में वापसी की—जो इस सीज़न में उनका पहला पचास से ज़्यादा का स्कोर था—जबकि डोनोवन फरेरा ने सिर्फ़ 14 गेंदों में नाबाद 47 रन ठोककर, पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करने वाली राजस्थान रॉयल्स को 225/6 के विशाल स्कोर तक पहुँचा दिया।