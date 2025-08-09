Delhi Breaking: जैतपुर के हरीनगर में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत

Wall Collapsed In Hari Nagar Delhi, (आज समाज), नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात भर हुई भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह जैतपुर के हरि नगर इलाके में एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। मृतकों में दो लड़कियां शामिल हैं। इसके अलावा मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं।

हादसे के बाद फंस गए थे आठ लोग

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि घटना एक पुराने मंदिर के पास उस जगह हुई, जहां आसपास की झुग्गियों में कई कबाड़ विक्रेता रहते थे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण कमज़ोर हुई दीवार के अचानक ढहने से आठ निवासी फंस गए। शुरू में सभी को बचा लिया गया और अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन कई की हालत गंभीर थी और बाद में उनकी मौत हो गई।

रात भर हुई भारी बारिश के कारण हुआ हादसा : DCP

अतिरिक्त डीसीपी (DCP) (दक्षिण पूर्व) ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) ने कहा, यहां एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में पुरानी झुगियां हैं जहां कबाड़ विक्रेता रहते हैं। उन्होंने बताया कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण दीवार गिर गई। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, हमने अब इन झुग्गियों को खाली करा दिया है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।

इलाके को खाली करवाया

बता दें कि प्रारंभिक आपातकालीन सूचना में घटना को इमारत ढहने के रूप में वर्णित किया गया था, पर बाद की जांच में पुष्टि हुई कि यह दीवार गिरने की घटना थी। अधिकारियों ने इसके बाद इस इलाके को खाली करवाया और आसपास की कमज़ोर इमारतों से निवासियों को स्थानांतरित कर दिया है।

