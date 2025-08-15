Delhi Breaking News: हुमायूं मकबरे के पास दरगाह की छत गिरी, 6 लोगों की मौत

Humayun Tomb Roof Collapses In Delhi, (आज समाज), नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में हुमायूं मकबरे (Humayun Tomb) के पास आज दरगाह शरीफ पट्टे शाह (मुस्लिम संत की मज़ार) की छत का एक हिस्सा ढह गया और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से नौ को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

इमारत के अंदर ‘इमाम’ सहित मौजूद थे 15-20 लोग

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना तब सामने आई जब दिल्ली अग्निशमन सेवा को शाम करीब 4:30 बजे एक गुंबद का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली। हालांकि, बाद में पुष्टि हुई कि यह घटना मकबरे के परिसर के पास दरगाह शरीफ पट्टे शाह (dargah sharif patte shah) की छत गिरने के कारण हुई। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार, जब छत, गिरी, तब इमारत के अंदर ‘इमाम’ सहित 15-20 लोग मौजूद थे। यह भी बताया जा रहा है कि इमारत लगभग 25-30 साल पुरानी मानी जा रही है।

बचाव अभियान पूरा : पुलिस आयुक्त संजय कुमार

संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, जब छत गिरी, उस समय लोग जुमे की नमाज़ के लिए दरगाह जा रहे थे। जब हादसा हुआ उस समय बारिश भी हो रही थी और इस कारण लोग कमरे के अंदर बैठे थे।

10 से 12 लोगों को बचाया गया : पुलिस

दक्षिण-पूर्व पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सूचना के बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), एनडीआरएफ व अन्य बचाव एजेंसियों को घटनास्थल पर भेजा गया। एसएचओ भी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। दमकल विभाग की टीम व एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची थी। उपायुक्त ने बताया ढही दरगाह की छत के मलबे से 10 से 12 लोगों को बचाया गया है।

