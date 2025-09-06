Delhi Breaking News: लाल किले से सोना व हीरा जड़ित कलश चोरी, कीमत 1 करोड़

Vir Singh
Kalash Stolen From Red Fort, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किले के परिसर से कलश चोरी हो गया है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ बताई गई है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि लाल किला परिसर में चल रहे एक जैन धार्मिक अनुष्ठान से कलश चोरी हुआ है। अधिकारियों के अनुसार यह रत्नजड़ित कलश है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। चोरी हुई वस्तुओं में लगभग 760 ग्राम वजन की एक बड़ी सोने की झारी, सोने से बना एक नारियल और हीरे, माणिक और पन्ने जड़ित एक छोटी झारी शामिल है।

जल्द हो सकती है संदिग्ध की गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि सिविल लाइंस निवासी कारोबारी सुधीर जैन हर रोज पूजा के लिए कीमती कलश लाते थे और पिछले मंगलवार को भी कलश लेकर पहुंचे थे। कलश मंच पर स्थापित कर दिया गया था। आयोजक और श्रद्धालु उनके स्वागत में व्यस्त थे और इसी बीच धोती-कुर्ता पहने एक संदिग्ध व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर कलश छीन लिया और भाग गया। अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध की गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं और उसकी पहचान कर ली गई है और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।

9 सितंबर तक चलेगा जैन धर्म का धार्मिक समारोह

सूत्रों ने बताया कि जैन धर्म का धार्मिक समारोह 28 अगस्त से शुरू हुआ था और 9 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया था, जहां केवल धोती-कुर्ता पहने लोगों व पूर्व प्रवेश पास वाले लोगों को ही व एंट्री की अनुमति थी। शुरुआत में लगा कि कलश कहीं गुम हो गया होगा, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब तलाशी शुरू हुई तो चोरी का खुलासा हुआ। 

कई दिन से कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था संदिग्ध

चोरी की शिकायत मिलने पर कोतवाली थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। एसीपी शंकर बनर्जी की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। जांच में पता चला कि संदिग्ध कई दिन से कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और श्रद्धालुओं से मिलता-जुलता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) भी हासिल की है जिसमें उसकी गतिविधियाँ कैद हुई हैं। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

