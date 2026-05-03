Delhi Breaking News: विवेक विहार में एसी में विस्फोट से 9 लोगों की मौत

Delhi Breaking News, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार (Vivek Vihar) फेज-I में एक चार-मंजिला इमारत में एयर कंडीशनर (एसी) में आज अलसुबह ब्लास्ट होने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बुरी तरह झुलस गए। धमाके के बाद इमारत में भीषण आग लग गई जिसके कारण अधिकतर मौते हुईं।

कूलिंग आपरेशन चला रहे बचावकर्मी

प्रारंभिक जांच के अनुसार तड़के लगभग 3 बजकर 50 मिनट पर यह घटना हुई और एसी में विस्फोट के कारण इमारत में आग लगी।। सूचना के बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। आग पर काबू पा लिया गया है और बचावकर्मी में कूलिंग आपरेशन चला रहे है।

3.50 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली : दमकल

दमकल विभाग के मुताबिक करीब 3.50 बजे कंट्रोल रूम पर आग की सूचना मिली। अधिकारियों ने बताया कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। घटना के बाद दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। बचाव कर्मियों ने घने धुएं के बीच 12 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

दूसरी मंजिल पर फ्लैट में एसी में धमाका हुआ

बताया गया है कि इमारत के दूसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में एसी में धमाका हुआ। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी मंजिल से आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और फ्लैट में मौजूद लोग खुद को बचाने के लिए छत की तरफ भागे। छत का दरवाजा बंद था, जिसके कारण लोग आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि दूसरे माले पर 4 लोग मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई है।

शवों की पहचान मुश्किल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव बहुत खराब हालत में मिले हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाई है। दमकल विभाग के अनुार तीन लोगों की डेड बॉडी बिस्तर पर ही मिली हैं।

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