Delhi BMW Accident Case: अनियंत्रित BMW बनी मौत का कारण, डिप्टी सेक्रेटरी की जान गई, पत्नी अस्पताल में भर्ती

Delhi BMW Accident Case, आज समाज, नई दिल्ली : दिल्ली छावनी क्षेत्र में धौला कुआं के पास रविवार दोपहर एक दुखद दुर्घटना में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई, जब उनकी बाइक को एक तेज़ रफ़्तार BMW ने टक्कर मार दी।

हादसा कैसे हुआ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गगनप्रीत कौर नामक एक महिला द्वारा चलाई जा रही BMW ने मेट्रो पिलर संख्या 67 के पास नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि टक्कर लगने के बाद बाइक एक बस से जा टकराई। सिंह की पत्नी संदीप कौर, जो पीछे बैठी थीं, भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने बताया कि लग्ज़री कार सेंट्रल वर्ज से टकराने के बाद नियंत्रण खो बैठी और फिर मोटरसाइकिल से टकरा गई। कार और बाइक दोनों घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त पाई गईं और उन्हें ज़ब्त कर लिया गया।

नज़दीकी अस्पताल के बजाय 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया

हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों को नज़दीकी अस्पताल ले जाने के बजाय, गगनप्रीत कौर और उनके पति परीक्षित घायल दंपति को लगभग 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को गंभीर चोटों के कारण मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी का इलाज जारी है। आरोपी महिला और उसका पति, जो गुरुग्राम में चमड़े के सामान का व्यवसाय करते हैं, भी घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं।

पुलिस जाँच

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने पुष्टि की है कि बीएनएस की धारा 281/125बी/105/238 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराध शाखा और फोरेंसिक टीमों ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि होती है कि बाइक को टक्कर मारने से पहले बीएमडब्ल्यू नियंत्रण से बाहर हो गई थी। नवजोत सिंह दिल्ली के हरि नगर की रहने वाली थीं। पुलिस ने कहा कि उनकी हालत में सुधार होने के बाद आरोपी से पूछताछ शुरू की जाएगी।