Delhi Blast Update: फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, पुलिस और एनआईए की रेड

4 जमाती हिरासत में लिए

Delhi Blast Update, (आज समाज), फरीदाबाद: दिल्ली स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम को चलती कार में हुए बम धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस बम धमाके में 20 घायल हुए है, जिनका इलाज चल रहा है। दो लोगों के शवों की पहचान हो चुकी है। बाकी शवों की पहचान के लिए डीनए टेस्ट की जाएगा। वहीं इस दिल्ली ब्लास्ट के तार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ गए है।

ब्लास्ट का आरोपी उमर नबी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। सोमवार को उमर यूनिवर्सिटी से ही आई-20 गाड़ी लेकर निकला था। इसके बाद दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ। इसी कड़ी में फरीदाबाद में 2900 केजी विस्फोटक मिलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस ने रेड की है। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात कर घेरा डाल दिया गया है। यहां एनआईए की टीम भी पहुंची है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी की लैब में काम करने वाले 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

जमातियों की व्हाट्सएप चैट मिली डिलीट

इसके साथ ही पुलिस फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव की मस्जिदों में जांच कर रही है। फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील तगा की मस्जिद में नमाज के लिए आता था। यहां जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और नूंह से आए जमातियों से भी पूछताछ की गई। इसके बाद 4 जमातियों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। इनकी वॉट्सऐप चैट डिलीट मिली है। इन जमातियों में एक जम्मू-कश्मीर, एक तमिलनाडु, एक उड़ीसा और एक पलवल जिले के हथीन का रहने वाला है। सभी जमातियों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है।

यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर गिरफ्तार

इस केस में पुलिस ने डॉ. आदिल अहमद राठर, डॉ. मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुजम्मिल शकील और लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी की है। तीनों ही डॉक्टरों के तार फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि यह यूनिवर्सिटी गल्फ फंडिंग से बनी है। घटना के बाद से यूनिवर्सिटी की ओर से कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है।

