Delhi Blast: सफेदपोश टेरर मॉडयूल का सातवां मददगार शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार

Delhi Blast Updates, (आज समाज), चंडीगढ़: देश की राजधानी दिल्ली स्थित लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शोएब नाम के एक मददगार को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। उस पर धमाके से पहले बम विस्फोट में संलिप्त मुख्य आरोपियों में से एक आतंकी मोहम्मद उमर नबी (Mohammad Umar Nabi) की मदद करने का आरोप है।

मोहम्मद उमर नबी को पनाह देने का आरोप

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शोएब की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली धमाके में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप है कि लाल किले के पास ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देने से पहले शोएब ने ही मोहम्मद उमर नबी (Mohammad Umar Nabi) को पनाह देने के साथ ही उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करवाई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शोएब को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। बाद में उसे फिर पूछताछ के मकसद से बुलाया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया।

उमर नबी को नूंह-मेवात ले गया था शोएब

शोएब पर यह भी आरोप है कि वह ही मुख्य आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी को नूंह-मेवात जैसे इलाकों में ले गया था। वहां शोएब की बहन की घर डॉक्टर उमर ठहरा था। बता दें मामले में पहले गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुज्जमिल ने पूछताछ में शोएब के घर की जानकारी दी थी। एनआईए ने इसी आधार पर शोएब के घर से इससे पहले ग्राइंडर व कुछ अन्य अहम सामग्रियां जब्त की थीं।

सूत्रों के अनुसार इस बात की आशंका है कि इन्हीं सामग्रियों से आतंकी बम बनाते थे अथवा इन वस्तुओं का अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। अरेस्ट करने के बाद शोएब से एनआईए की टीम द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। उससे आतंकी मॉड्यूल के अन्य सदस्यों व उसके नापाक इरादों का पता चलने की उम्मीद है।

10 नवंबर को हुआ था कार धमाका, 15 लोगों की मौत

बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास इसी महीने 10 नवंबर को कार धमाका हुआ था और इसमें अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वारदात के तुरंत बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। जांच में सामने आया कि आतंकी मोहम्मद उमर उन नबी वारदात का मुख्य आरोपी है और उसे फरीदाबाद के धौज में रहने वाले शोएब ने पनाह दी थी। एनआईए यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस आतंकी हमले के पीछे क्या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था।

