Delhi Blast: भूटान से लौटते ही घायलों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल मिले पीएम मोदी

Delhi Red Fort Blast,(आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही आज दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को कार धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और सभी का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने स्वयं अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम दो दिन के राजकीय दौरे पर मंगलवार को भूटान पहुंचे थे। इसके बाद बुधवार को वह एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे और दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से बातचीत की।

अधिकारियों ने घायलों की स्थिति से अवगत करवाया

चिकित्सकों और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को घायलों की स्थिति से अवगत करवाया। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। मोदी एक्स पर लिखा, दिल्ली धमाके में जख्मी हुए लोगों से मिलने मैं एलएनजेपी अस्पताल गया और सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं ईश्वर कामना करता हंू। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वारदात को अंजाम देने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

पहले भाषण में मंगलवार को दी थी चेतावनी

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली धमाके के बाद भूटान से इस संबंध में अपने पहले भाषण में मंगलवार को चेतावनी दी थी कि विस्फोट के षड्यंत्रकारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू में उन्होंने कहा था कि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, भूटान नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शिरकत करने के लिए भूटान के दो दिवसीय दौरे पर थिम्पू पहुचे थे। बता दें कि दिल्ली धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 लोग घायल हैं। सभी घायलों को दिल्ली गेट स्थिति लोक नारायण जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

ये भी पढ़ें : Red Fort Blast: डॉ. मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने जनवरी में की थी लाल किले की रेकी