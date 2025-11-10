Delhi Blast Near Red Fort : दिल्ली के लाल किले के नज़दीक हुआ एक बड़ा धमाका, हादसे की चपेट में आये कई घायल और कई ने गवाई जान

Delhi Blast Near Red Fort : आज शाम को दिल्ली में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक बिज़ी इलाके में खड़ी एक कार में ज़ोरदार धमाका हुआ,इस धमाके ने पुरे दिल्ली वासियो को दहला दिया और दिल्ली ब्लास्ट में कई लोगों की मौत की खबर है।

उत्तर प्रदेश में किया गया हाई अलर्ट जारी जारी 

कम से कम आठ घायलों को LNJP अस्पताल में लाया गया है। पुलिस ने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि, अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि रेड फोर्ट में हुआ धमाका बम ब्लास्ट था या नहीं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सात फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और पुलिस ने इलाके को घेर लिया है।

धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी धमाके की आवाज़ सुनाई दी।दिल्ली फायर सर्विस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “धमाका रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ। धमाका काफी तेज़ था। लोगों के घायल होने की आशंका है।” घटना के विज़ुअल्स में जलती हुई कारों से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं।

