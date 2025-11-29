फ्लैट से मिले 18.5 लाख, सोने के बिस्किट और विदेशी करेंसी बरामद

Delhi Blast Update, (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमला, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, इस हमले के बाद अब एक से एक चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उक्त मामले में मुख्य आरोपी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर डॉ. शाहीन सईद और डॉ मुजम्मिल शकील के रिश्तों को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन मुज्जमिल की प्रेमिका नहीं, बल्कि पत्नी है। जांच में सामने आया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में सितंबर 2023 में दोनों ने निकाह किया था। दस्तावेजों में भी मुजम्मिल शकील ने शाहीन सईद को अपनी पत्नी बताया है।

शाहीन सईद पढाई में काफी तेज थी

यूपी के लखनऊ के डालीगंज इलाके में पली-बढ़ी शाहीन सईद पढाई में काफी तेज थी और शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS की पढ़ाई की और फिर फार्माकोलॉजी स्पेशलिस्ट बन गई। शाहीन के पिता सैयद अहमद अंसारी एक सरकारी कर्मचारी हैं। शाहीन के परिवार विनम्र, शिक्षित और सामाजिक रूप से सम्मानित रूप में अपनी पहचान बनाये हुए है। शाहीन ने वर्ष 2014 से 2018 के बीच सऊदी अरब के मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नौकरी की।

वो आतंकी संगठन के संपर्क में आ चुकी थी

2018 में भारत लौटने के बाद उसके 2021 तक तीन साल कुछ नहीं किया और वो घर पर ही रहा करती थी, लेकिन घर वालों या दूसरों की नजरों में शाहीन भले घर पर खाली रहती थी, लेकिन वो आंतक का जाल बन रही थी। चूँकि शाहीन सऊदी अरब से जब वो लौटी तो उस वक्त वो आतंकी संगठन के संपर्क में आ चुकी थी। इस दौरान वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो चुकी थी और अपना नेटवर्क फैलाने में लगी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उसे टेरर फंडिंग के काफी रुपये भी मिले।

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत अन्य डॉक्टरों से अपना संपर्क बढ़ाया

इसके बाद शाहीन 2021 में उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर की नौकरी शुरू की। उसने यहां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत अन्य डॉक्टरों से अपना संपर्क बढ़ाया। इस दौरान शाहीन डॉ. मुजम्मिल के बेहद करीब आ चुकी थी और इन दोनों के बीच नजदीकीयां प्यार और निकाह तक पहुँच गई। इस रिश्ते का मकसद अपने नेटवर्क को बढ़ाना था।

पहले हो चुकी दो शादियां

शाहीन सईद ने नवंबर 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जफर हयात से शादी की और उनके दो बच्चे हुए, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2012 के अंत में इस शादी का भी अंत हो गया था। तलाक के बाद शाहीन सईद ने दोबारा शादी की। 2021 में गाजियाबाद में कपड़ा व्यवसाय करने वाले एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकी।

डिजिटल लॉकर शाहीन ने खोला तो हैरान हो गई एनआईए टीम

जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉ. शाहीन के फ्लैट नंबर 32 के लॉकर आदि की जांच की, जहाँ टीम को एक डिजिटल लॉकर भी मिला था, जिसे टीम पहले खोल नहीं सकी थी, लेकिन गुरुवार रात एनआईए की टीम डॉ. शाहीन को निशानदेही के लिए लेकर पहुंची और ये डिजिटल लॉकर खुलवाया।

लॉकर में कई सारे पैकेट दिखे जिसमें खाकी रंग की टेप भी लगी थी। शाहीन से पूछा तो बोली कि इन पैकेट में सामान है। पैकेट खोलकर चेक किया तो उसमें 500 के नोट भरे थे। खोलकर चेक किए तो इनमें 18.50 लाख रुपये नकद, सोने के दो बिस्किट, गहने मिले। सोने के बिस्किट व जूलरी का कुल वजन 300 ग्राम पाया गया। इसके साथ ही सऊदी अरब की करेंसी भी लॉकर से टीम को मिली।

