313 प्रस्थान, 118 आगमन विलंबित

Today Chaos at Delhi Airport, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर आज सुबह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 400 से ज्यादा उड़ानों के संचालन में देरी हुई। हवाई अड्डा अधिकारियों के मुताबिक समस्याओं को ठीक करने के लिए कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। आईटी ने कहा कि गुरुवार शाम से तकनीकी समस्याओं के कारण हवाई यातायात नियंत्रक स्वचालित रूप से उड़ान योजना प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

आईजीआईए देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट

गौरतलब है कि आईजीआईए देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यहां से प्रतिदिन 1,500 से ज्यादा उड़ानों का संचालन होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATC) में तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 313 प्रस्थान और 118 आगमन विलंबित हुए। एटीसी में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहने को कहा गया है।

मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा रहा

दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से सुबह 11:20 बजे जारी एक अन्य परामर्श में कहा गया कि एटीसी में तकनीकी समस्या के कारण आईजीआईए में हो रही बाधा के लिए हमें खेद है, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है। एटीसी, डायल और अन्य हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के साथ इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा रहा है।

एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें

सूत्रों के अनुसार फ्लाइट्स लेट होने के कारण एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट के पास लंबी कतारें थीं और सैकड़ों यात्री उड़ान अपडेट के लिए हवाई अड्डे के टर्मिनलों के अंदर इंतजार कर रहे थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने कहा कि टीमें स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं, जो एटीसी डेटा को सपोर्ट करती है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने पर एक पोस्ट में कहा, उनकी टीम डीआईएएल सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

