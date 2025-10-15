Defence Ministry: पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं में पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए वित्तीय मदद में 100% वृद्धि

विवाह अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया

Defence Minister Rajnath Singh, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के हित में बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय के आज जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके तहत गरीबी अनुदान को दोगुना करके प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी है।

प्रमुख बढ़ोतरी में गरीबी अनुदान डबल

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्तीय सहायता योजनाओं को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के जरिये लागू करता है। वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी में गरीबी अनुदान बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी है। यह मदद 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन गैर-पेंशनभोगी पूर्व-सैनिकों व उनकी विधवाओं को भी आजीवन लगातार मदद मिलेगी, जिनकी रेगुलर कोई आमदनी नहीं है।

शैक्षणिक अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000

रक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक अनुदान (Educational grant) भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह प्रति स्टूडेंट कर दिया गया है। यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) अथवा दो वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं के लिए दी जाएगी।

एक नवंबर से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी नई दरें

विवाह अनुदान (Marriage grant) को भी दोगुना कर दिया गया है। यह पहले 50,000 रुपए था और अब इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता पूर्व-सैनिकों की विधवा के पुनर्विवाह और उनकी अधिकतम दो बेटियों के लिए मिलेगा। इसी शर्त यह कि विवाह रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बाद संपन्न हुआ हो। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मंजूर की गई नई दरें अगले महीने एक नवंबर (एक नवंबर-2025) से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी।

लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा

रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजनाओं को मंजूरी के बाद प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से इस खर्च को वहन किया जाएगा। वित्तीय सहायता सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत चलाई जाती हैं और यह आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है।

यह भी पढ़ें: Defence Minister Rajnath Singh: किसी भी जंग से मुकाबले के लिए ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की जरूरत पर जोर