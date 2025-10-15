Defence Ministery: पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की योजनाओं में पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए वित्तीय मदद में 100% वृद्धि

Defence Minister Rajnath Singh, (आज समाज), नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के हित में बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय के आज जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने गरीबी अनुदान को दोगुना करके प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी है।

प्रमुख बढ़ोतरी में गरीबी अनुदान डबल

रक्षा मंत्रालय के बयान में बताया गया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुसार ये स्कीम्स पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के जरिये लागू करता है। वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी में गरीबी अनुदान बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी है। यह मदद 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन गैर-पेंशनभोगी पूर्व-सैनिकों व उनकी विधवाओं को भी आजीवन लगातार मदद मिलेगी, जिनकी रेगुलर कोई आमदनी नहीं है।

शैक्षणिक अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000

रक्षा मंत्रालय के अनुसार शैक्षणिक अनुदान भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह प्रति स्टूडेंट कर दिया गया है। यह सुविधा ज्यादा से ज्यादा दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) अथवा दो वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं के लिए दी जाएगी।

