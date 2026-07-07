Cristiano Ronaldo : हार दुख देती है, लेकिन आगे बढ़ना होगा

स्पेन से 1-0 से हारकर पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 से हुआ बाहर

Cristiano Ronaldo (आज समाज), खेल डेस्क : फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक अहम मुकाबले में स्पेन से 1-0 से हारकर पुर्तगाल बाहर हो गया है। एक बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने अंतिम क्षणों में गोल करके पुर्तगाल को बाहर का रास्ता दिखाया।

पुर्तगाल के बाहर होने से जहां उसके प्रशंसक निराश हुए वहीं पुर्तगाल की हार से ज्यादा चर्चा उसके स्टार खिलाड़ी 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो की थी। मैच शुरू होने से पहले रोनाल्डो ने यह कहा था कि वर्ल्ड कप 2026 उनका अंतिम वर्ल्ड कप होगा। मैच हारने के बाद रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर आए। हालांकि अपने रिटायरमेंट के फैसले पर उन्होंने कहा कि वे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे।

मैच के बाद यह बोले रोनाल्डो

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना हमेशा दर्द देता है, लेकिन टीम को इससे उबरना होगा। उन्होंने कहा यह विश्व कप था और हमारी टीम लगातार बेहतर होती जा रही थी। मेरी नजर में हमने अच्छा खेल दिखाया। मैच किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन फुटबॉल ऐसा ही खेल है। अब हमें खुद को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा।

हार के बाद रोनाल्डो भावुक नजर आए

स्पेन से हार के बाद रोनाल्डो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, ‘विश्व कप से इस तरह बाहर होना दुखद है। मैंने अपना सबकुछ झोंक दिया। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हां, यह मेरा आखिरी विश्व कप था, लेकिन अब मेरे पास सोचने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका होगा। मैं कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला नहीं करूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “मैं कभी भी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता।

मैंने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को याद करते हुए रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए हासिल की गई सफलताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘मैंने पुर्तगाल के लिए तीन बड़े खिताब जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले पुर्तगाल ने एक भी खिताब नहीं जीता था। राष्ट्रीय टीम का सबसे बड़ा खिताब 2016 की यूरोपीय चैंपियनशिप है और सच कहूं तो वह मेरे लिए विश्व कप जीतने जितनी ही बड़ी उपलब्धि है।’ रोनाल्डो की कप्तानी में पुर्तगाल ने 2016 में यूरोपीय चैम्पियनशिप जीती थी।

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