Deepshikha Nagpal New Relationship: 49 की उम्र में फिर धड़का एक्ट्रेस का दिल, मिस्ट्री मैन संग रोमांस ने उड़ाए फैंस के होश

Deepshikha Nagpal New Relationship: 49 साल की एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल को फिर से प्यार हो गया? शादी की चर्चा के बीच एक्ट्रेस को मिस्ट्री मैन के साथ रोमांस करते देखा गया

पॉपुलर फिल्म और टेलीविज़न एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने अक्सर अपनी टूटी शादियों और लाइफ पार्टनर की तलाश के बारे में खुलकर बात की है। अब, ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस को आखिरकार अपनी ज़िंदगी में कोई खास मिल गया है।

इन दिनों, दीपशिखा को अक्सर एक मिस्ट्री मैन के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा जा रहा है। बाइक राइड से लेकर मज़ेदार आउटिंग और रोमांटिक सोशल मीडिया रील्स तक, यह जोड़ी एक-दूसरे के बहुत करीब और कम्फर्टेबल दिखती है।

दीपशिखा का मिस्ट्री मैन कौन है?

यह मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि थिएटर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर विस्टास्प गोटला हैं। दीपशिखा को उनके साथ सच में खुश और ग्लो करते हुए देखा गया है। हाल ही में, दोनों का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें फैंस उनकी केमिस्ट्री और मज़बूत बॉन्ड को नोटिस किए बिना नहीं रह सके।

क्या शादी की तैयारी है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इसे प्यार कहेंगी, तो दीपशिखा मुस्कुराईं और बताया कि अभी तो शुरुआती स्टेज में ही हैं। हालांकि, वह विस्टास्प की तारीफ करने से पीछे नहीं हटीं और उन्हें बहुत समझदार इंसान और टैलेंटेड एक्टर बताया।

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एक इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें आखिरकार अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, “अभी के लिए, मैं बस इतना कह सकती हूं कि मुझे उनका साथ बहुत पसंद है।”

दीपशिखा ने विस्टास्प के काम को सपोर्ट किया

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हाल ही में, दीपशिखा विस्टास्प गोटला के एक थिएटर प्ले में शामिल हुईं, जहां उन्होंने एक एक्टर के तौर पर परफॉर्म किया। विस्टास्प ने बाद में इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं और एक्ट्रेस की तारीफ की। उनके दोस्तों और फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में खुशी जाहिर की।

दीपशिखा की पिछली शादियां

अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो, दीपशिखा नागपाल ने पहली शादी 1997 में एक्टर जीत उपेंद्र से की थी। हालांकि, शादी के लगभग 10 साल बाद, यह कपल अलग हो गया। उनके दो बच्चे हैं – वेदिका उपेंद्र और विवान उपेंद्र। जीत उपेंद्र मलयालम, गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं।