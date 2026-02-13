Deepika Singh Dance: जंगल में दीपिका सिंह का डांस देख तारीफों की लगी झड़ी

Deepika Singh Dance: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह, जो दीया और बाती हम में संध्या बिंदी का रोल करके घर-घर में मशहूर हो गईं, उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के अलावा, वह एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं। हालांकि उन्हें पहले अपने कुछ डांस मूव्स के लिए बुराई और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, दीपिका ने हमेशा फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लिया है और अपनी कला को बेहतर बनाती रही हैं।

हाल ही में, दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया डांस वीडियो शेयर किया, और इस बार, रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहा है। वीडियो में, वह साड़ी पहने और जंगल में शानदार क्लासिकल मूव्स करते हुए देखी जा सकती हैं। यह डांस सुमेध के गाए भक्ति गीत ‘तुलसी’ पर सेट है, जिसमें तुलसी माता की तारीफ की गई है। उनके शानदार एक्सप्रेशन, सहज मूवमेंट और शांत मौजूदगी ने फैंस को इम्प्रेस किया है, और जो लोग कभी उन्हें ट्रोल करते थे, वे अब उनके परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं।

दीपिका के डांस की फैंस ने की तारीफ

दीपिका के वीडियो ने तुरंत ध्यान खींचा और कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया। एक यूजर ने लिखा, “आपका डांस बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे आपने बचपन से ट्रेनिंग ली है। रेखा जी के बाद, आपका डांस सच में कमाल का लग रहा है।” दूसरे ने कमेंट किया, “आप बिल्कुल मोर जैसी लग रही हैं।” किसी और ने लिखा, “बहुत ग्रेसफुल और प्यारी,” जबकि एक और फैन ने कहा, “क्या लुक है, क्या एक्सप्रेशन हैं, और क्या परफॉर्मेंस है!”

जब डांस ट्रोलिंग का कारण बना

गौर करने वाली बात है कि दीपिका सिंह अक्सर अपने डांस वीडियो के लिए चर्चा में रहती हैं—कभी-कभी गलत वजहों से। पहले भी, उन्हें कुछ डांस स्टेप्स और एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया गया था। एक बार, उन्हें तब भी बुराई का सामना करना पड़ा जब उन्होंने रिप्ड जींस में डांस किया और एक परफॉर्मेंस के दौरान लगभग फिसल ही गईं।

2021 में, एक साइक्लोन के दौरान, दीपिका ने गिरे हुए पेड़ों के बीच बारिश में डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया, जिस पर यूजर्स ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। 2024 में, जैकलीन फर्नांडीज के गाने ‘यिम्मी यिम्मी’ पर उनके डांस रील को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों ने तो उन्हें डांस छोड़ने के लिए भी कहा। उसी साल, फाल्गुनी पाठक के गानों पर उनके डांस वीडियो का मज़ाक उड़ाया गया, और कुछ यूज़र्स ने उन्हें “अटेंशन सीकर” कहा।

करियर और क्लासिकल डांस बैकग्राउंड

प्रोफेशनल फ्रंट पर, दीपिका सिंह अभी टीवी शो मंगल लक्ष्मी में नज़र आ रही हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दीया और बाती हम से की, जिसने उन्हें पूरे भारत में घर-घर में मशहूर कर दिया। एक्टिंग के अलावा, दीपिका एक ट्रेंड ओडिसी डांसर हैं और उनके पास ओडिसी विशारद की डिग्री है,

जो ओडिसी डांस में दो साल के डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के बराबर है, जिसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल या प्राचीन कला केंद्र जैसे इंस्टीट्यूशन देते हैं। हालांकि, इस बार उनका डेडिकेशन और क्लासिकल ट्रेनिंग साफ़ तौर पर दिख रही है—और ऐसा लगता है कि इंटरनेट आखिरकार उनके लिए चीयर कर रहा है।