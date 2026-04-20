Deepika Padukone Second Pregnancy Announcement: बॉलीवुड में खुशियों की बहार! दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट, दुआ बनेगी बड़ी बहन

Deepika Padukone second pregnancy Announcement: बॉलीवुड की लीडिंग स्टार दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर से फैंस को खुश कर दिया है। एक्ट्रेस एक बार फिर मां बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि उनकी बेटी दुआ बड़ी बहन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस अनाउंसमेंट से फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई है, दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह कथित तौर पर बहुत खुश हैं।

एक दिल को छू लेने वाली अनाउंसमेंट

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दीपिका ने एक सिंपल लेकिन प्यारी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी शेयर की। तस्वीर में, छोटी दुआ एक प्रेग्नेंसी किट पकड़े हुए दिख रही है, जिससे पता चलता है कि एक नया सदस्य आने वाला है। फैंस ने मैसेज को तुरंत समझ लिया, और सोशल मीडिया पर प्यार और बधाई की बाढ़ ला दी।

इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपिका ने भी अपनी पहली प्रेग्नेंसी को एक यूनिक और दिल को छू लेने वाले तरीके से अनाउंस किया था, और इस बार भी, उन्होंने वैसा ही प्यारा और पर्सनल तरीका चुना। उन्होंने हिंट दिया कि उनका घर जल्द ही एक बार फिर हंसी से भर जाएगा।

दुआ के साथ माँ बनने की खुशी

इस कपल ने सितंबर 2024 में अपने पहले बच्चे, दुआ का स्वागत किया। “दुआ,” जिसका मतलब प्रार्थना है, कपल ने सोच-समझकर चुना था। अब लगभग डेढ़ साल की दुआ प्यारी और ज़िंदादिल मानी जाती है।

दीपिका ने अक्सर कहा है कि माँ बनना उनके सबसे बड़े सपनों में से एक था। उनके दूसरे बच्चे के आने से, परिवार अब और भी बड़ा होने वाला है, जिससे दोगुनी खुशियाँ मिलेंगी।

परिवार ने बड़ी खबर का जश्न मनाया

रणवीर सिंह, जिन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में परिवार के महत्व पर ज़ोर दिया है, कहा जा रहा है कि नए चैप्टर को लेकर बहुत उत्साहित हैं। अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दौरान, दीपिका ने फ़िल्म सेट पर काम करना जारी रखा था, और इस बार भी, कहा जा रहा है कि वह अपने कमिटमेंट्स को बैलेंस करते हुए ज़्यादा ध्यान रख रही हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस शुभकामनाएँ दे रहे हैं, और #DeepikaSecondPregnancy जैसे हैशटैग पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं।