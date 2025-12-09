Deepika Padukone Photos: दीपिका पादुकोण फिर बनेंगी मां? लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस ने लगाए कयास

Deepika Padukone Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी शानदार नई तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर करके सबका ध्यान खींचा है। एक्ट्रेस ने एक फ्लोइंग गाउन में शानदार पोज़ दिया और पोस्ट पर कैप्शन लिखा, “संडे ग्लो।”

जहां फैंस को उनका एलिगेंट लुक पसंद आया, वहीं कई लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि दीपिका नॉर्मल से थोड़ी हेल्दी दिख रही थीं, जिससे तुरंत इस बात के कयास लगने लगे कि क्या वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो सकती हैं।

फैंस ने प्रेग्नेंसी के कयास लगाए

View this post on Instagram A post shared by दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone)

तस्वीरें वायरल होने के तुरंत बाद, कमेंट सेक्शन में रिएक्शन और अंदाज़ों की बाढ़ आ गई। कई यूज़र्स ने फिर से मदरहुड की ओर इशारा किया, जैसे कमेंट्स किए:

“मॉम मोड वापस आ गया है” “मॉम फिर से?” “मॉम दीपू को देखकर मेरे घुटने कमज़ोर हो गए” “मॉम दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही हैं”

इस चर्चा के बावजूद, दीपिका पादुकोण ने अब तक इनमें से किसी भी दावे या कमेंट का जवाब नहीं दिया है।

दीपिका 2024 में माँ बनीं

बता दें, दीपिका पादुकोण ने कई सालों तक डेटिंग करने के बाद 2018 में एक्टर रणवीर सिंह से शादी की। कपल ने 8 सितंबर, 2024 को अपनी बेटी दुआ पादुकोण सिंह का स्वागत किया।

इस साल दिवाली के दौरान, दीपिका और रणवीर ने ऑफिशियली अपनी बेटी का चेहरा दिखाया, और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो गईं।

दीपिका पादुकोण का वर्क फ्रंट

प्रोफेशनल फ्रंट पर, दीपिका आखिरी बार ‘सिंघम अगेन’ में अजय देवगन और कई कलाकारों के साथ नज़र आई थीं। वह अगली बार बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘किंग’ में दिखाई देंगी, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। खास बात यह है कि किंग शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान के बीच पहली बार ऑन-स्क्रीन कोलेबोरेशन भी होगी, जिससे यह फिल्म और भी खास हो जाएगी।