Deepika Padukone Daughter Birthday: बेटी दुआ के पहले जन्मदिन पर मम्मी दीपिका का तोहफा छू गया दिल

Deepika Padukone Daughter Birthday, आज समाज, नई दिल्ली: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूरे दिल से माता-पिता बनने का जश्न मनाया है। अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद से, अभिनेत्री काम से ज़्यादा परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दे रही हैं और अपनी नन्ही परी की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ़िल्मी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। और अब, इस स्टार जोड़ी ने एक खूबसूरत उपलब्धि का जश्न मनाया है – दुआ का पहला जन्मदिन।

एक खास दिन के लिए एक खास केक

8 सितंबर, 2024 को नन्ही दुआ एक साल की हो गईं और दीपिका ने इस दिन को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की। अभिनेत्री ने अपनी बेटी के इस खास दिन के लिए एक खास घर पर बना चॉकलेट केक बनाया और सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ इसकी एक झलक साझा की।

तस्वीर के साथ, उन्होंने एक भावुक कैप्शन लिखा: “मेरी प्रेम भाषा? अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बनाया।” इस सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले अंदाज़ ने इंटरनेट पर सभी का दिल जीत लिया।

दुआ का नाम कैसे पड़ा

इससे पहले, दीपिका ने अपनी बेटी का नाम चुनने के पीछे की कहानी का खुलासा किया था। दीपिका के जन्म के लगभग दो महीने बाद ही इस जोड़े को “दुआ” नाम तय करने में मदद मिली – जिसका अर्थ है “प्रार्थना”। दीपिका ने इसे “हमारे लिए उनके महत्व का एक सुंदर प्रतिबिंब” बताया।

हालाँकि प्रशंसक अपनी नन्ही परी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह जोड़ा उसकी निजता का पूरा ध्यान रख रहा है और फिलहाल दुआ को लाइमलाइट से दूर रखा है।

दुआ की निजता की रक्षा

दीपिका और रणवीर ने खुलकर कहा है कि वे अपनी बेटी का बचपन मीडिया की लगातार नज़रों से दूर एक शांत और सामान्य तरीके से बिताना चाहते हैं। हाल ही में, दीपिका की गोद में दुआ का एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया और वायरल हो गया, जिससे यह जोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की निजता में दखल पर अपनी नाराज़गी जताई, और प्रशंसकों ने उनका समर्थन किया।

