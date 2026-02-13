Deepika Padukone: अपने साथ ये चीजें लेकर घूमती हैं दीपिका पादुकोण, जानकर बिल्कुल नहीं होगा यकीन

ओम शांति ओम से रखा था हिंदी सिनेमा में कदम
Deepika Padukone, (आज समाज), मुंबई: आज के दौर की सबसे कामयाब और सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड अदाकाराओं में से एक दीपिका पादुकोण जहां भी जाती हैं, उन्हें देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि एक्ट्रेस जब अपने घर से बाहर होती हैं तो उनके बैग में कौन-कौन सी चीजें होती हैं? ये खुलासा एक बार खुद दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या (2006) से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली दीपिका पादुकोण ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरूआत फिल्म ओम शांति ओम से की थी।
उनकी ये पहली हिंदी फिल्म बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। बॉलीवुड में पहली ही फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाली दीपिका ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज आलम ये है कि वो हर फिल्ममेकर की पहली पसंद हैं। हर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता है। दीपिका पादुकोण आज चाहे एक बड़ी और काफी रईस एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो अपने बैग में कुछ छोटी और जरूरी चीजें रखना नहीं भूलती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो किन चीजों को लेकर घूमती हैं?
ये चीजे रखती है साथ
एक मैगजीन के साथ बातचीत में दीपिका ने खुद से जुड़ा ये दिलचस्प खुलासा किया था। अभिनेत्री ने बताया था कि वो अपने बैग में माउथ फ्रेशनर, पेंसिल-डायरी, सेफ्टी पिन्स और बैंडेज रखती हैं। इन सभी चीजों को उन्होंने जरूरी बताया था।
आखिरी बार सिंघम अगेन में नजर आई थीं दीपिका
दीपिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री आखिरी बार अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं। ये फिल्म साल 2024 की दिवाली पर रिलीज हुई थी। इन दिनों एक्ट्रेस के पास फिल्म किंग और साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक पिक्चर है।