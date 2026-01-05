Deepika Padukone Birthday: बर्थडे पर दीपिका पादुकोण का बड़ा दिल, 50 फैंस को दिए महंगे गिफ्ट्स

Deepika Padukone Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण सोमवार को 40 साल की हो गईं, और उन्होंने अपना खास दिन सिर्फ प्राइवेट तरीके से मनाने के बजाय, इसे अपने फैंस के लिए सच में खास बना दिया। हालांकि एक्ट्रेस अभी अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रही हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही मुंबई में एक खास फैन मीट में फैंस के साथ अपना जन्मदिन मनाया था — और उस इवेंट के जेस्चर अब पूरे इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहे हैं।

फैन मीट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, फैंस इसे किसी स्टार द्वारा आयोजित अब तक के सबसे खूबसूरती से ऑर्गनाइज्ड फैन इवेंट में से एक बता रहे हैं।

एक फिल्मी सेट से निकला हुआ सपनों जैसा फैन मीट

फैन मीट के दौरान, दीपिका को अपना बर्थडे केक काटते हुए देखा गया, जबकि फैंस ओम शांति ओम से उनका आइकॉनिक गाना ‘आंखों में तेरी’ गा रहे थे। डेकोरेशन ने सबका ध्यान खींचा — यह पूरी तरह से मैरून टोन में किया गया था, जिसे गुलाब और एलिगेंट टेबल सेटिंग से सजाया गया था। गुलाब से सजी टेबल पर स्नैक्स परोसे गए, और पूरा वेन्यू किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लग रहा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इवेंट में दिखाई गई गर्मजोशी और कोशिश की तारीफ की, और इसे “पूरी तरह से जादुई” बताया।

दीपिका का लुक और वायरल इंटरव्यू मोमेंट

Wishing you a very happy birthday @deepikapadukone 🎂🎉💝 thank you for everything 🎉 #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/hsn0Kpwvxq — Deepika Files (@FilesDeepika) January 4, 2026

इस मौके पर, दीपिका ने पर्पल वूलन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिससे उनका लुक क्लासी और आरामदायक दोनों था। इवेंट होस्ट ने उनका इंटरव्यू भी लिया, जिसमें उनसे उनकी फिल्मों और पर्सनल माइलस्टोन के बारे में सवाल पूछे गए।

एक वीडियो जो वायरल हुआ, उसमें दीपिका अपने पति रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता पर रिएक्ट करती दिख रही हैं। जब उनसे फिल्म की सफलता के बारे में पूछा गया, तो वह मुस्कुराईं, अपने डिंपल दिखाए, और सफलता का जश्न मनाते हुए शरारती अंदाज़ में अपने बाल लहराए। जब ​​एक फैन ने पूछा कि क्या वह दूसरी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगी, तो उन्होंने गर्मजोशी से जवाब दिया, “यह सब फैमिली टॉक है।”

₹15,000 के गिफ्ट हैंपर और फैंस के लिए फ्लाइट टिकट

बाद में एक फैन ने मीट की अंदर की डिटेल्स शेयर कीं, जिससे दीपिका की दरियादिली का पता चला। उनके अनुसार, एक्ट्रेस ने 50 से ज़्यादा फैंस के लिए राउंड-ट्रिप फ्लाइट टिकट का इंतज़ाम किया था, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों से इस इवेंट में शामिल होने आए थे।

सिर्फ इतना ही नहीं — हर फैन को 5 किलो का गिफ्ट हैंपर मिला, जिसकी कीमत कथित तौर पर ₹15,000 प्रति हैंपर थी। इस नेक काम से फैंस भावुक और खुश हो गए। दीपिका ने फैंस के सपनों के लिए एक्स्ट्रा कोशिश की

सरप्राइज़ यहीं खत्म नहीं हुए। एक फैन ने बताया कि जब उन्होंने दीपिका को बताया कि उनका ड्रीम डेस्टिनेशन पेरिस है, तो एक्ट्रेस ने तुरंत उसे पूरा करने में मदद करने की पेशकश की। खबरों के मुताबिक, उनकी टीम ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए फैन के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए।

एक और दिल छू लेने वाले पल में, एक फैन ने पूछा कि क्या दीपिका उन्हें अपने डिज़ाइन किए हुए आउटफिट पहना सकती हैं। बिना किसी झिझक के, एक्ट्रेस मान गईं, और एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उनका अपने फैंस के साथ इतना गहरा रिश्ता है।