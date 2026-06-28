Payal Gaming On Deepfake Video: डीपफेक वीडियो ने तोड़ दिया था पायल गेमिंग का हौसला, दर्द बयां करते हुए छलक पड़े आंसू

Payal Gaming On Deepfake Video: मशहूर यूट्यूबर और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर पायल गेमिंग हाल ही में एक नकली AI-जनरेटेड वीडियो का शिकार होने के दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए भावुक हो गईं। पायल धारे (असली नाम) ने एक रियलिटी शो के दौरान इस घटना के बारे में बात की और बताया कि कैसे इस विवाद ने उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर डाला।

इस भावुक पल ने साथ के कंटेस्टेंट्स को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि पायल अपनी ज़िंदगी के इस दर्दनाक हिस्से को बताते हुए अपने आँसू रोकने की कोशिश कर रही थीं।

पायल गेमिंग ने वायरल डीपफेक विवाद को याद किया

सोशल मीडिया पर एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि उसमें पायल गेमिंग हैं, जिससे काफी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। खबरों के मुताबिक, इस छेड़छाड़ किए गए क्लिप में किसी दूसरी महिला के शरीर पर उनका चेहरा लगाकर इंटीमेट सीन दिखाए गए थे, जिससे कई दर्शकों को लगा कि यह असली है।

जैसे-जैसे वीडियो ऑनलाइन फैला, पायल कड़ी आलोचना और ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो गईं। क्लिप पूरी तरह से नकली होने के बावजूद, उनकी पब्लिक इमेज को काफी नुकसान पहुँचा।

फिलहाल एक्टर कुणाल खेमू के रियलिटी शो ‘अलायंस’ में नज़र आ रहीं यूट्यूबर ने साथी कंटेस्टेंट्स के साथ दिल से बातचीत के दौरान इस घटना के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने माना कि इस विवाद ने उन्हें भावनात्मक रूप से झकझोर दिया और उनकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाला।

‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं’

इस बुरे अनुभव के बारे में बात करते हुए पायल ने कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत संवेदनशील जगह बन गई है, जहाँ किसी छोटी सी बात को भी किसी के खिलाफ़ गलत तरीके से पेश किया जा सकता है।

आँसू रोकते हुए उन्होंने कहा कि यह सोचकर आज भी दुख होता है कि लोग सिर्फ़ इसलिए इतनी हद तक जा सकते हैं क्योंकि कोई सफल है। पायल के मुताबिक, इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों ने न सिर्फ़ उनकी इज़्ज़त खराब करने की कोशिश की, बल्कि एक नकली वीडियो भी बनाया जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी पर गहरा असर डाला।

अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण यूट्यूबर शो के दौरान रो पड़ीं, जिसके बाद साथी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें सांत्वना दी।

निखिल चिनापा ने घटना पर प्रतिक्रिया दी

चर्चा के दौरान, साथी कंटेस्टेंट निखिल चिनापा ने पायल के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि पब्लिक की नज़र में रहने वाली महिलाओं को अक्सर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ता है और बिना किसी गलती के भी उन्हें निशाना बनाया जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि जिन क्रिएटर्स का करियर इंटरनेट पर निर्भर करता है, उन्हें लगातार आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे आज की डिजिटल दुनिया में भावनात्मक रूप से मज़बूत रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण ज़रूरत बन गई है।