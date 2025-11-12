Deepender Hooda (आज समाज), करनाल : करनाल में आज हरियाणा कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने PCC अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ AICC सचिव एवं हरियाणा कांग्रेस सह-प्रभारी प्रफुल गुडधे, करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, घरौंडा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र राठौर, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, पूर्व विधायक भीम सैन मेहता, पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर, पूर्व मंत्री जय प्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क, पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडौला, करनाल ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश वैध, करनाल शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पराग गाबा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।

राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को करनाल पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए और मंच पर कांग्रेस के उक्त सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रदर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाए थे उनका कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। वह भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे और भाजपा के साथ मिलीभगत करके मतदाता सूची में बड़े घोटाले करने का काम उनके कार्यकाल में हुआ है।

हरियाणा में तो वोट नहीं सत्ता चोरी हुई

उन्होंने कहा हरियाणा में तो वोट नहीं सत्ता चोरी हुई है। 25 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं लग रहा जिस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है सवाल कई है लेकिन जवाब नहीं है इनके पास। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा अगर वहां वोट चोरी नहीं हुए होंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी क्योंकि हमने एक आंदोलन चलाया था SIR के खिलाफ जिससे काफी जागरूकता आई।

ह हमला देश पर है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए

वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली ब्लास्ट और आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पाकिस्तान घुटनों पर था तब शायद ठोस कदम उठाए जाते तो आज यह नहीं होता। उन्होंने कहा यह हमला देश पर है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय तो सीजफायर का श्रेय अमेरिका ने लिया था अगर उस समय कुछ कार्रवाई की जाती तो आज ऐसा ना होता, इस सरकार के कार्यकाल में इतने हमले हुए।

अब जरूरत है आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अब जरूरत है आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की। उन्होंने कहा लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते हैं उस लाल किले के पास हुआ यह हमला देश पर हुए हमले के बराबर है कठोर से कठोर एक्शन लेने चाहिए और आतंकियों की जड़ तक पहुंचकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हम तो यह कहते हैं कि सरकार पता नहीं क्यों करवाई नहीं कर पा रही है बहुत दुख की बात है।

