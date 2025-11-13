Deep potholes on Road 334B : 334 बी सडक़ पर नहरी पानी के लिकेज से बने गहरे गढ्डे, दोपहिया वाहन चालकों की परेशानी बढी

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। कस्बे से गुजरने वाले नैशनल हाईवे के नीचे पानी की लिकेज ने दैनिक यात्रियों के सामने विकट हालात पैदा कर दिए। लोहारु रोड़ स्थित सौरा डिस्ट्रीब्यूटरी के साईफन के नीचे से गुजरने वाले पानी की लिकेज के कारण बने गहरे गढ्डों से सडक़ दुर्घटनाओं में भारी ईजाफा हो रहा है। पानी निकासी के बाद बने हालात को सुधारने में लोकनिर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा कोई सुध नहीं लेने पर कस्बे के आमजन में रोष बना हुआ है।
कस्बे के लोहारु रोड़ स्थित सौरा डिस्ट्रीब्यूटरी के साईफन के ऊपर नैशनल हाईवे 334 बी से गुजरने वाले सडक़मार्ग से पानी की लिकेज आमजन की समस्या बनी हुई है। लगातार पानी रिसाव के सडक़ के दोनों तरफ गंदे पानी का भराव बना है वहीं इसके कारण बने गहरे गढ्डों से सडक़ दुर्घटनाओं में भारी ईजाफा हो रहा है। आए दिन कोई न कोई दोपहिया या चार पहिया वाहन दुर्घटना की भेंट चढ जाता है।
महिपाल जांगड़ा, मा. बजरंग सिंटी, रामौतार बाढड़ा, बिरसाल सिंह, रणबीर सिंह, रणसिंह, हरपाल सिंह, राजेन्द्र सिंह इत्यादि कस्बे वासियों ने बताया किइन गढ्डों को लेकर बार बार लोकनिर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गयश है लेकिन दोनों विभाग इसकी मरम्मत करवाने की बजाए केवल गहरी नींद सोए हुए हैं। बताया जा रहा है कि पानी निकासी के बाद बने हालात को सुधारने में लोकनिर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा कोई सुध नहीं लेने पर कस्बे के आमजन में रोष बना हुआ है।
