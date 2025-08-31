Deen Dayal Lado Laxmi Yojana : “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक – शक्ति रानी शर्मा

  • महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय – शक्ति रानी शर्मा
  • दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना समस्त मातृशक्ति का सम्मान – अजय मित्तल
  • शक्ति रानी ने प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माँ के बारे की गयी अभद्र टिप्पणी को कांग्रेस की मानसिकता बताया

Panchkula News (आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। कालका विधायिका शक्ति रानी शर्मा एवं जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा किये जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। भाजपा मुख्यालय पंचकमल में एक प्रेसवार्ता के दौरान शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” महिलाओ के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। शक्ति रानी ने कहा कि यह योजना महज आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर महिला को आत्मनिर्भर, हर बेटी को सुरक्षित और हर परिवार को खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है

शक्ति रानी ने बताया कि प्रथम चरण में सालाना एक लाख रुपये की आय वाली 23 वर्ष से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपये का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध ढंग से हरियाणा की सभी महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाकर लाभ दिया जायेगा। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” की राशि पात्र महिलाओं दिए जायेंगे। शक्ति रानी ने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले वहां भी महिलाओं को आर्थिक लाभ के वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है।

भाजपा सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है

जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने “दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना” की घोषणा किये जाने पर समस्त हरियाणा वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह योजना हरियाणा की समस्त मातृशक्ति का सम्मान है। अजय मित्तल ने कहा कि भाजपा चुनाव में किये अपने हर एक वादे को पूरा करने लिए प्रतिबद्ध एवं वचनबद्ध है। अजय मित्तल ने कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद अपने घोषणापत्र को भूल जाते हैं, जबकि भाजपा सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है।

प्रेसवार्ता के दौरान शक्ति रानी शर्मा और अजय मित्तल ने बिहार में कांग्रेस की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माँ के बारे में की गयी अभद्र टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की। शक्ति रानी शर्मा ने कहा, इतने दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गाँधी ने अपने चुनावी मंच से प्रयोग किये गए अपशब्दों के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, ये कांग्रेस के असल चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। प्रेससवार्ता के दौरान भाजपा की महिला प्रदेश पदाधिकारी बबली शर्मा, सुनीता शर्मा, जिला पदाधिकारी पूनम कोली, अनुराधा वर्मा मुख्यरूप से उपस्थित रही।

