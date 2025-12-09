China-US Trade Conflict : चीन से अमेरिका निर्यात में आई गिरावट

Harpreet Singh
China-US Trade Conflict : चीन से अमेरिका निर्यात में आई गिरावट

चीन का कुल निर्यात नवंबर में बढ़कर 330.3 अरब डॉलर दर्ज किया गया

China-US Trade Conflict (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका के साथ चीन के व्यापार समझौते के बावजूद दोनों देशों में व्यापार अपने पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। चीन निर्यात के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर में चीन के ओवरआॅल निर्यात में पहले की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई है जबकि अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान में कमी आई है।

अमेरिका को निर्यात में एक साल पहले की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत की गिरावट आई। यह लगातार आठवें महीने दोहरे अंकों में गिरावट का संकेत है। सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में चीन से कुल निर्यात डॉलर के लिहाज से पिछले साल की तुलना में 5.9% अधिक रहा। यह 330.3 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो अर्थशास्त्रियों के अनुमान से बेहतर है। यह अक्तूबर में हुई 1.1% की गिरावट से बेहतर है।

अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के साथ बढ़ा निर्यात

चीन से अमेरिका को निर्यात में वर्ष के अधिकांश समय गिरावट आई है, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित अन्य गंतव्यों को निर्यात में वृद्धि हुई है। नवंबर में चीन के आयात में 1.9% की वृद्धि हुई, जो अक्तूबर की 1% वृद्धि से बेहतर है। हालांकि संपत्ति क्षेत्र में लगातार मंदी अभी भी उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश पर दबाव डाल रही है।

ट्रंप और शी मुलाकात के बाद बनी थी सहमति

अक्तूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में चीन और अमेरिका के बीच एक साल के लिए व्यापार युद्धविराम पर सहमति बनी। अमेरिका ने चीन पर अपने शुल्क कम कर दिए हैं, और चीन ने दुर्लभ मृदा खनिजों से संबंधित अपने निर्यात नियंत्रणों को समाप्त करने का वादा किया है।

