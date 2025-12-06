Debt Relief Campaign : किसान 9 दिसंबर से करेंगे कर्जामुक्ति अभियान का आगाज

भट्टू में शुरू होगी पदयात्रा : मनदीप नथवान

फतेहाबाद में हुई पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी की बैठक

Fatehabad News, आज समाज, फतेहाबाद। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय तालमेल कमेटी की बैठक जाट धर्मशाला, फतेहाबाद में राज्य अध्यक्ष मनदीप नथवान की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन राज्य सचिव संदीप सिवाच ने किया। बैठक में फतेहाबाद, झज्जर, हिसार, सिरसा, कैथल, मेवात सहित कई जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में किसान-मजदूरों पर बढ़ते कर्ज, फसल नुकसान का मुआवजा न मिलना, फसली बीमा कंपनियों की धोखाधड़ी और सरकारी दफ्तरों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

फसल नुकसान एवं बीमा मुआवजे की मांग

किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आम किसान-मजदूर को बिना रिश्वत काम ना होने जैसी स्थिति ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया है। राज्य अध्यक्ष मनदीप नथवान ने बैठक में लिए गए निर्णयों बारे जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर से भट्टू ब्लाक में पदयात्रा निकाली जाएगी। मौसम से हुए फसल नुकसान एवं बीमा मुआवजे की मांग को लेकर 9 दिसंबर से भट्टू में पदयात्रा शुरू होगी।

यह पदयात्रा भट्टू ब्लॉक के हर गांव में जाएगी। साथ ही, इसमें सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार और किसानों को परेशान करने वाली प्रक्रियाओं को भी मुद्दा बनाकर उठाया जाएगा। इसके अलावा कर्ज मुक्ति एवं भ्रष्टाचार के विरोध में किसान संघर्ष समिति द्वारा हरियाणा में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। 15 से 30 जनवरी तक किसानों द्वारा प्रत्येक ब्लॉक पर एकदिवसीय सांकेतिक धरने देते हुए मांग-पत्र सौंपे जाएंगे।

गांव स्तर पर चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान

इसके अलावा गांव स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। मनदीप नथवान ने बताया कि कर्ज मुक्ति की मांग और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चाचा अजीत सिंह के जन्मदिवस 23 फरवरी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास पर 3 दिन का महापड़ाव डाला जाएगा।

समिति का कहना है कि जब तक कर्ज की पूर्ण माफी और भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। किसान संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि सरकार यदि किसानों की कर्ज माफी, फसल मुआवज़े और सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो आंदोलन को और व्यापक व तीव्र रूप दिया जाएगा।

यह भी पढ़े : Sanitation Workers Protest : ग्रामीण सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन