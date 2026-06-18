US-Iran Agreement : ईरान से समझौता सबसे बड़ी राजनीतिक गलती : डेमोक्रेट

कहा, युद्ध से पहले की स्थिति से अब अमेरिका ज्यादा कमजोर दिख रहा

US-Iran Agreement (आज समाज), वॉशिंगटन : पिछले करीब साढ़े तीन माह से अधिक समय से चल रहा अमेरिका और ईरान युद्ध अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भारतीय समय अनुसार आज सुबह करीब पांच बजे दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। पहले यह समझौता शुक्रवार यानी 19 जून को होना था। इस समझौते के साथ ही जहां पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है।

वहीं अमेरिका के विपक्षी सांसदों ने इसे अमेरिका और ट्रंप की हार के रूप में स्वीकार किया है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने पीस डील की कड़ी आलोचना की है। उइर की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलतियों में से एक के रूप में याद की जाएगी। शूमर ने आरोप लगाया कि युद्ध से पहले की तुलना में अमेरिका अब अधिक कमजोर स्थिति में है और ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है।

इस समझौते से अमेरिका को कोई फायदा नहीं

डेमोक्रेट सांसद मार्क वॉर्नर, रिचर्ड ब्लूमेंथल और पीटर वेल्च ने भी समझौते पर सवाल उठाए। उन्होंने ईरान को 300 अरब डॉलर की कथित फंडिंग और होर्मुज पर ईरान के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि समझौते में ईरान को अधिक रियायतें दी गई हैं, जबकि बदले में अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले- ईरान को बातों से नहीं, काम से परखा जाएगा

अमेरिका-ईरान को एक पैसा भी नहीं देगा : वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने एक बड़ा बयान देते हुए यह स्पष्ट किया है कि 300 अरब डॉलर के पैकेज की खबरें भ्रामक हैं। अगर ईरान शर्तें मानता है तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका पैसा नहीं देगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ हुए समझौते की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें केवल वादों पर नहीं, बल्कि कार्रवाई पर जोर दिया गया है। एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि नई ईरानी सरकार का आकलन उसके बयानों से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाएगा कि वह वास्तव में क्या कदम उठाती है। वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और पूरी अमेरिकी सरकार उन घटनाओं से बेहद परेशान थी, जिनमें कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई थी।

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