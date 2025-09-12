Amritsar Crime News : अमृतसर में डॉक्टर पर जानलेवा हमला

हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : गुरु की नगरी अमृतसर के साथ लगते कस्बा रमदास के गांव सुधार में एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों ने वारदात को अंजाम अस्पताल के अंदर घुसकर दिया। इस हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका उपचार जारी है। वहीं सूचना मिलने पर एसएसपी देहाती मौके पर पहुंचे और जायजा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मरीज बनकर अस्पताल में घुसे थे हमलावर

अमृतसर के कस्बा रमदास के गांव सुधार में शुक्रवार दोपहर को मरीज बनकर आए दो बदमाशों ने भंगू अस्पताल में घुस कर एक डॉक्टर पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल डॉ. कुलविंदर सिंह का इलाज चल रहा है और हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।

पिछले कुछ समय से मांगी जा रही थी फिरौती

जानकारी मुताबिक डॉ. कुलविंदर सिंह भंगू को पिछले काफी समय से फिरौती के लिए धमकियां मिल रही थीं। दो महीने पहले अस्पताल के बाहर हवाई फायरिंग भी की गई थी। इस संबंधी डॉक्टर की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और डॉक्टर की सुरक्षा के तहत एक गनमैन भी मुहैया करवाया गया।

सरकार द्वारा दिया गया सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर था

शुक्रवार को गनमैन छुट्टी पर था। शुक्रवार दोपहर को जब डॉ. कुलविंदर सिंह अपने अस्पताल में मौजूद थे तभी दो युवक आए और बुखार होने की बात कही। जब डॉक्टर कुलविंदर ने युवकों को जांच के लिए अपने कैबिन में बुलाया तो उनमें से एक ने पिस्तौल निकाला और गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली डॉक्टर को लगी और वह जख्मी हो गए। गोलियां चलाने के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।