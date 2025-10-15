De De Pyaar De 2 Cast and Release Date: ‘दे दे प्यार दे 2’ में मचेगा प्यार और हंगामे का तूफान! अजय देवगन-रकुल प्रीत संग आर. माधवन की एंट्री

De De Pyaar De 2 Cast and Release Date: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की बहुप्रतीक्षित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ हो गया है, और यह दोगुनी मस्ती, रोमांस और उथल-पुथल का वादा करता है! 2019 की हिट फिल्म की तरह, सीक्वल एक बार फिर एक अधेड़ उम्र के पुरुष और एक कम उम्र की महिला के बीच की अपरंपरागत प्रेम कहानी को दर्शाता है – लेकिन इस बार, एक नए मोड़ के साथ और कुछ नए चेहरे इस सफ़र में शामिल हो रहे हैं।

फिल्म कब रिलीज़ हो रही है?

छह साल के लंबे अंतराल के बाद, निर्माता अजय देवगन की सबसे पसंदीदा रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में से एक के सीक्वल के साथ वापस आ गए हैं। हाल ही में रिलीज़ हुए ट्रेलर ने पहले ही धूम मचा दी है, जिसमें हास्य, भावनाओं और आधुनिक समय के रिश्तों पर आधारित ड्रामा का मिश्रण है।

टी-सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होने के एक दिन के अंदर ही ट्रेलर ने 1 करोड़ व्यूज़ पार कर लिए, जिससे साबित होता है कि प्रशंसक बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। निर्माताओं ने आधिकारिक रिलीज़ की तारीख की भी घोषणा कर दी है – दे दे प्यार दे 2, 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

नए कलाकारों से मिलें

अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अपनी मुख्य भूमिकाओं को दोहराते हुए, दे दे प्यार दे 2 में कई नए रोमांचक किरदारों को पेश किया गया है। इस बार, कहानी रकुल के किरदार आयशा और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। कलाकारों में आर. माधवन, गौतमी कपूर, मीज़ान जाफरी और इशिता दत्ता भी शामिल हैं।

आर. माधवन और गौतमी कपूर आयशा के माता-पिता की भूमिका निभाते हैं, जो अजय देवगन के किरदार आशीष मेहरा से प्रभावित होते हैं – और कभी-कभी हैरान भी। उनके पारिवारिक रिश्ते कहानी में एक नया रंग भरते हैं, जो इसे और भी मज़ेदार और भावुक बना देता है।

बड़े सितारों का पुनर्मिलन

इस सीक्वल में कुछ दिलचस्प ऑन-स्क्रीन पुनर्मिलन भी देखने को मिलेंगे। शैतान में स्क्रीन शेयर करने के बाद, अजय देवगन और आर. माधवन इस फिल्म में एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इसी तरह, दृश्यम के प्रशंसक अजय देवगन और इशिता दत्ता — जिन्होंने इस थ्रिलर फिल्म में पिता और बेटी की भूमिका निभाई थी — को फिर से साथ देखकर बहुत खुश होंगे। इसमें और भी आकर्षण जोड़ते हुए, जावेद जाफरी और उनके बेटे मीज़ान जाफरी भी पहली बार इसी फिल्म में दिखाई देंगे, जो वास्तविक जीवन में पिता-पुत्र की जोड़ी को पर्दे पर एक साथ पेश करेगा।