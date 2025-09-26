DDA 1732 Posts Recruitment Notification Out : DDA ने जारी की अपने 1732 पदों पर भर्ती की आधिकारिक सुचना

DDA 1732 Posts Recruitment Notification Out (आज समाज नेटवर्क): अगर आपका भी सपना एक सफल और सुरक्षित नौकरी पाने का है जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए तो आपको यह जानकर ख़ुशी होगी की दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने विज्ञापन संख्या 09/2025/Rectt. Cell/Pers./DDA के तहत DDA भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों पर कुल 1732 रिक्तियां हैं, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, माली, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) आदि शामिल हैं।

DDA भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 05 नवंबर 2025 (शाम 06:00 बजे) तक चलेगी। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से होगा, जो दिसंबर 2025 – जनवरी 2026 में होने की संभावना है। योग्य उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

DDA भर्ती 2025 का अवलोकन

संगठन: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)

विज्ञापन संख्या: 09/2025/रिक्रूटमेंट सेल/पर्सनल/DDA

पद का नाम: कई पद (ग्रुप A, B और C)

कुल रिक्तियां: 1732

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

नौकरी का स्थान: दिल्ली

आधिकारिक वेबसाइट: www.dda.gov.in

DDA भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / EWS:-2500/- रुपये

SC / ST / PwBD / पूर्व सैनिक / महिला 1500/- रुपये (वापसी योग्य)\

DDA भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

स्किल टेस्ट/टाइपिंग/स्टेनोग्राफी टेस्ट (संबंधित पदों के लिए)

दस्तावेज़ सत्यापन

मेडिकल जांच

कैसे करें DDA भर्ती 2025 के लिए आवेदन ?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना, आवेदन शुल्क का भुगतान करना और अंतिम सबमिशन शामिल है।

आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म और शुल्क रसीद का प्रिंटआउट अपने पास रखना चाहिए।

यह भी पढ़े:- Delhi Police Driver Recruitment 2025 : दिल्ली पुलिस ड्राइवर की निकली 737 पदों पर भर्ती, पूरी खबर पढ़े विस्तार से