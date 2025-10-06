DDA Recruitment 2025 : DDA ने निकाली अपने 1732 पदों की आधिकारिक सुचना

DDA Recruitment 2025(आज समाज नेटवर्क) : अगर आपका भी सपना एक ऐसी नौकरी करने का है जिसमे भविष्ये भी सुरक्षित हो और एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी हो तो ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने विज्ञापन संख्या 09/2025/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक/DDA के अंतर्गत DDA भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। उप निदेशक, सहायक निदेशक, सहायक कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कानूनी सहायक, आशुलिपिक, पटवारी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, माली, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और अन्य सहित विभिन्न ग्रुप A, B और C पदों के लिए कुल 1732 रिक्तियों की घोषणा की गई है।

DDA भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 05 नवंबर 2025 (शाम 6:00 बजे) तक जारी रहेगी। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक है। योग्य उम्मीदवार DDA की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

DDA Recruitment 2025 अवलोकन

संगठन: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

विज्ञापन संख्या: 09/2025/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक/डीडीए

पद का नाम: बहुपद (समूह क, ख और ग)

कुल रिक्तियां: 1732

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन

नौकरी का स्थान: दिल्ली

आधिकारिक वेबसाइट: www.dda.gov.in

DDA Recruitment 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 2500/-

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला 1500/- (वापसी योग्य)

DDA Recruitment 2025 रिक्तियां और योग्यता

उप निदेशक (वास्तुकार, जनसंपर्क, योजना) ,18-40, 09, प्रासंगिक विषय में डिग्री/स्नातकोत्तर

सहायक निदेशक (योजना, वास्तुकार, भूदृश्य, प्रणाली, मंत्रिस्तरीय), 18-35, 46, प्रासंगिक क्षेत्र में डिग्री/स्नातकोत्तर

सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल/विद्युत), 18-30, 13, सिविल/विद्युत में बी.ई./बी.टेक

कानूनी सहायक, 18-30, 07, विधि में डिग्री (एलएलबी)

योजना सहायक, 18-30, 23, योजना/वास्तुकला में स्नातक

वास्तुकला सहायक, 18-30, 09, वास्तुकला में डिग्री/डिप्लोमा

प्रोग्रामर, 18-30, 06, बी.टेक/एमसीए

जूनियर इंजीनियर (सिविल, विद्युत/यांत्रिक), 18-27, 171, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री

अनुभागीय अधिकारी (बागवानी),18-30, 75, बागवानी/कृषि में बी.एससी./एम.एससी.

नायब तहसीलदार, 21-30, 06, प्रासंगिक ज्ञान के साथ स्नातक

जूनियर अनुवादक (ओएल), 21-30, 06, हिंदी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि

सहायक सुरक्षा अधिकारी, 06, स्नातक + सुरक्षा प्रशिक्षण

सर्वेक्षक, 18-25, 06, सर्वेक्षण में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र

स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, 18-30, 44, 12वीं पास + स्टेनो

पटवारी, 21-27, 79, स्नातक

जूनियर सचिवालय सहायक, 18-27, 199, 12वीं पास + टाइपिंग

माली, 18-25, 282, 10वीं पास

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), 18-27, 745, 10वीं पास

DDA Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)

कौशल परीक्षा/टाइपिंग/आशुलिपि परीक्षा (लागू पदों के लिए)

दस्तावेज़ सत्यापन

चिकित्सा परीक्षा

कैसे करें DDA भर्ती 2025 के लिए आवेदन ?

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना, आवेदन शुल्क का भुगतान और अंतिम जमा करना शामिल है।

आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और शुल्क रसीद का प्रिंटआउट अवश्य रखना चाहिए।

