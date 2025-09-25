Haryana Weather Update: हरियाणा में दिन गर्म और रातें ठंडी

36 डिग्री के पार पहुंचा पारा

Haryana Weather Update, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा से मानसून की विदाई हो रही है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश का तापमान भी बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालात यह है कि हरियाणा में दिन गर्म और रातें ठंडी है। दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी बढ़ गई है।

वहीं शाम के समय हवा में भी ठंडक आ जाती है। रात के समय ठंड का अहसास होने लग गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की वापसी के कारण अब हरियाणा में आर्द्रता कम होगी और मौसम शुष्क बनेगा। किसानों के लिए यह समय खरीफ फसलों की कटाई के लिहाज से अनुकूल है।

आज किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं

वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आज किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के 7 जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार हो चुका है। इनमें पलवल और नूंह में सबसे अधिक 36.7 डिग्री तापमान दर्ज किया है। जिससे दिन ज्यादा गर्म और रातें ठंडी होने लगी हैं।

हल्की से मध्यम हवाएं चलेंगी

आईएमडी के अनुसार, कल की तुलना में आज औसत अधिकतम तापमान में -0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, प्रदेश में यह सामान्य से 1.7 सेल्सियस अधिक है। बीते कल (बुधवार को) को प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून वापस हो गया है। जिससे अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहने और बारिश की संभावना बेहद कम है। हालांकि दिन में हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलेंगी।

7 जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार

प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब रात के समय ठंडक बढ़ गई है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी हो रही है। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार हो चुका है। इनमें पलवल, नूंह, पंचकूला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद और हिसार का नाम शामिल है। जबकि झज्जर जिले का तापमान सबसे कम 29 डिग्री दर्ज किया गया है।

