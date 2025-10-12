Kabaddi Kumbh Day 2 : सर्कल कबड्ड़ी की 32वीं सीनियर चैंपियनशिप का दूसरा दिन

नशे से विनाश, खेलो से विकास : देवेश मौदगिल

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ। तीन दिवसीय 32वीं राष्ट्रीय पुरुष एवं महिला सर्कल कबड्ड़ी चैम्पियनशिप के दूसरे दिन के मुकाबलों का उद्घाटन एमेच्योर सर्किल कबड्ड़ी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पूर्व मेयर देवेश मोदगिल और महासचिव जे. पी. शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आईपीएस) अजय कुमार पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पंजाब के अतिरिक पुलिस महानिदेशक आईंपीएस अजय कुमार पांडेय ने 14 प्रदेशों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा पदाधिकारियों ने नशे के विरुद्ध सामूहिक शपथ दिलाई।शपथ समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मेयर देवेश मोदगिल ने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे जैसी बुराई हमारी युवा शक्ति को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा कोई समाधान नहीं, बल्कि विनाश का मार्ग है। इसलिए सभी युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को खेल, शिक्षा और सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास भी करते हैं। हर वह खिलाड़ी जो मैदान में पसीना बहाता है, जीवन में सफलता का स्वाद अवश्य चखता है।

आज पंजाब, हिमाचल, झारखंड, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार , हरियाणा और दिल्ली के बीच मुकाबले हुए। जिसका परिणाम इस प्रकार है

आज कुल 5 मैच खेले गए

1.⁠ ⁠मध्य प्रदेश बनाम चंडीगढ़ (पुरुष)

विजेता चंडीगढ़

स्कोर: 14/18

2.⁠ ⁠हरियाणा बनाम बिहार (पुरुष)

विजेता हरियाणा

स्कोर: 16/26

3.⁠ ⁠पंजाब बनाम झारखंड (पुरुष)

विजेता पंजाब

स्कोर: 19/11

4.⁠ ⁠पंजाब बनाम बिहार (महिला)

विजेता पंजाब

स्कोर: 28/43

5.⁠ ⁠हिमाचल प्रदेश बनाम दिल्ली (पुरुष)

विजेता दिल्ली

स्कोर: 28/42

